Ранее в одном залпе максимально запускали лишь две ракеты

Подводный ракетный крейсер К-551 "Владимир Мономах" впервые запустил сразу четыре баллистических ракеты "Булава-30". Видео испытаний показало Минобороны России.

Залповый пуск провели в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельбу вели под водой в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", – приводит РИА "Новости" отрывок из сообщения ведомства.

Ранее подлодка проводила запуск лишь двух ракет "Булава" в одном залпе – в 2015 году по полигону Кура из акватории Белого моря.