Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
685 новости
Подводный ракетный крейсер К-551 "Владимир Мономах" впервые запустил сразу четыре баллистических ракеты "Булава-30". Видео испытаний показало Минобороны России.
Залповый пуск провели в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельбу вели под водой в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", – приводит РИА "Новости" отрывок из сообщения ведомства.
Ранее подлодка проводила запуск лишь двух ракет "Булава" в одном залпе – в 2015 году по полигону Кура из акватории Белого моря.
В Москве добавили новые имена в "черный" список