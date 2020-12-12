Запуск четырех "Булав" с подлодки "Владимир Мономах" засняли на видео

Запуск четырех "Булав" с подлодки "Владимир Мономах" засняли на видео
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее в одном залпе максимально запускали лишь две ракеты

Подводный ракетный крейсер К-551 "Владимир Мономах" впервые запустил сразу четыре баллистических ракеты "Булава-30". Видео испытаний показало Минобороны России.

Залповый пуск провели в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельбу вели под водой в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. 

"По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", – приводит РИА "Новости" отрывок из сообщения ведомства. 

Ранее подлодка проводила запуск лишь двух ракет "Булава" в одном залпе – в 2015 году по полигону Кура из акватории Белого моря. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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