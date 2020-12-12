Военные действия развернулись на юго-востоке региона

Азербайджанская армия возобновила наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) Республики Арцах. Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

Два села остались в Гадрутском районе как анклав – дороги к ним контролирует азербайджанская сторона. Они начали наступление в этом направлении, сообщает "Спутник Армения".

В минобороны Армении заявили, что предпринимают действия для подавления активности азербайджанской армии.

По условиям перемирия, села Хцаберд и Ин Тахер остались под контролем Армении. Согласно договору, стороны должны были полностью прекратить огонь 9 ноября.

В Министерстве обороны России подтвердили, что в Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня.

Ранее в Армении сообщали, что накануне, 11 декабря, Азербайджан начал обстрел армянских позиций, в результате чего пострадали трое военных. В Баку заявили, что Ереван спровоцировал военных на атаку новым нападением в районе Гадруты.