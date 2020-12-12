Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился
Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военные действия развернулись на юго-востоке региона

Азербайджанская армия возобновила наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) Республики Арцах. Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

Два села остались в Гадрутском районе как анклав – дороги к ним контролирует азербайджанская сторона. Они начали наступление в этом направлении, сообщает "Спутник Армения". 

В минобороны Армении заявили, что предпринимают действия для подавления активности азербайджанской армии. 

По условиям перемирия, села Хцаберд и Ин Тахер остались под контролем Армении. Согласно договору, стороны должны были полностью прекратить огонь 9 ноября. 

В Министерстве обороны России подтвердили, что в Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня.

Ранее в Армении сообщали, что накануне, 11 декабря, Азербайджан начал обстрел армянских позиций, в результате чего пострадали трое военных. В Баку заявили, что Ереван спровоцировал военных на атаку новым нападением в районе Гадруты.

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Вы друг друга стоите, Обоим вам <цензура>...й дать бы!!!
Ляля
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Полевым командирам обеих сторон абсолютно безразличны договоры и обязательства президентов. У боёвки свой интерес в ведении военных действий, и самый первый это материальная нажива рядового состава, у командиров это завоёвывание территорий влияния, и обретение политического влияния в стране. И деньги Турции и США. За это они готовы воевать всегда. Такое уже было в прошлом столетии. Правых и виноватых не найти. И Пашеняни Алиев будут воевать, У них у каждого свой подлый интерес в этих боях. И неотвратное желание показать несостоятельность Путина и желаниеи унизить его в глазах мировой обществ
Гость
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У ЭТИХ арамяшек НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ - <цензура> ОНИ БУДУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ АЗЕРБАЙДЖАН
Гость
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мочи армяшек!!!
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