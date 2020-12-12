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Азербайджанская армия возобновила наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) Республики Арцах. Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.
Два села остались в Гадрутском районе как анклав – дороги к ним контролирует азербайджанская сторона. Они начали наступление в этом направлении, сообщает "Спутник Армения".
В минобороны Армении заявили, что предпринимают действия для подавления активности азербайджанской армии.
По условиям перемирия, села Хцаберд и Ин Тахер остались под контролем Армении. Согласно договору, стороны должны были полностью прекратить огонь 9 ноября.
В Министерстве обороны России подтвердили, что в Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня.
Ранее в Армении сообщали, что накануне, 11 декабря, Азербайджан начал обстрел армянских позиций, в результате чего пострадали трое военных. В Баку заявили, что Ереван спровоцировал военных на атаку новым нападением в районе Гадруты.
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