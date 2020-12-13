Баку проводил антитеррористическую операцию

Силы Службы госбезопасности и Минобороны Азербайджана оправдали действия своей страны. Военные объяснили, почему в районе непризнанной республики Нагорный Карабах вновь открыт огонь.

Как говорится в сообщении, к северо-западу от поселка Гадрут, в лесах прятались армянские вооруженные отряды. Эти бойцы якобы организовали боевые посты и несколько раз атаковали военных Азербайджана и простых людей.

Утверждается, что погибли четверо военных, еще двое ранены. Один гражданский получил травмы. Из-за этого Баку пришлось провести антитеррористическую операцию в этом районе.

Как пишет РИА "Новости", Армения называет таких военных заблудившимися или пропавшими без вести. Баку призвал Ереван выполнять условия мирного соглашения. Ведь Азербайджан сделал все, чтобы армия Армении покинула не свою территорию.

Тем временем МИД Армении сообщил о провокациях со стороны Азербайджана, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".