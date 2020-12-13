Азербайджан объяснил возобновление боев в Карабахе

Азербайджан объяснил возобновление боев в Карабахе
Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Баку проводил антитеррористическую операцию

Силы Службы госбезопасности и Минобороны Азербайджана оправдали действия своей страны. Военные объяснили, почему в районе непризнанной республики Нагорный Карабах вновь открыт огонь.

Как говорится в сообщении, к северо-западу от поселка Гадрут, в лесах прятались армянские вооруженные отряды. Эти бойцы якобы организовали боевые посты и несколько раз атаковали военных Азербайджана и простых людей. 

Утверждается, что погибли четверо военных, еще двое ранены. Один гражданский получил травмы. Из-за этого Баку пришлось провести антитеррористическую операцию в этом районе. 

Как пишет РИА "Новости", Армения называет таких военных заблудившимися или пропавшими без вести. Баку призвал Ереван выполнять условия мирного соглашения. Ведь Азербайджан сделал все, чтобы армия Армении покинула не свою территорию. 

Тем временем МИД Армении сообщил о провокациях со стороны Азербайджана, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость Norik
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Армянская церковь надо везде закрыть и католикосов судить и посадить, так же как это сделала дочь Петра I. Тогда армянский народ избавится от рабства католикосов!!!
Гость
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Десантники в плен не попадали никогда и ни где. Бандера видимо спермой подавился.
Гость
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пленные русские десантники тоже когда-то заблудились в лугандонии, <цензура>, армяне тоже блудят...
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