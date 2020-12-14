Во Вьетнаме указали на провал американцев

Вашингтон один-единственный раз отправлял своих военнослужащих воевать на российской земле против Москвы и больше не рисковал повторять такой опыт. На это обратили внимание вьетнамские аналитики.

Возможного вооруженного конфликта между РФ и США боится весь мир, но не меньше он пугает и самих американцев. У них уже есть негативный опыт, и повторения они не хотят, считают углубившиеся в историю вьетнамские эксперты. В статье в издании Soha они напомнили, что нога американского солдата в первый и последний раз ступала на российскую замелю в начале 20 века. Вашингтон тогда решил помочь британцам, которые в 1918 г. высадились в Архангельске и выступили на стороне белогвардейцев против советской Красной Армии.

"Совместная американо-британская война с Красной армией продлилась шесть недель",

– рассказывают вьетнамские авторы. Американцы оказались не готовы воевать в таких условиях – плохая погода, сложный рельеф, трудности со снабжением и средствами связи. Американские солдаты требовали отправить их домой, но это оказалось невозможно – порт замерз. Покинуть страну они смогли лишь к июлю 1920 года.

В отчетах США зафиксированы потери: "110 человек погибли в боях с Красной армией, 70 человек умерли от болезней, 30 человек пропали без вести. Кроме того, 305 стрелков (…) получили ранения", – приводит "ПолитРоссия" выдержку из статьи. Больше армия США попыток интервенции в Россию не предпринимала.

В ноябре 2020 г. американский эсминец "Джон Маккейн" прошел на 2 км вглубь территориальных вод России в заливе Петра Великого. Эксперты предупредили, что повторение подобного вторжения может вызвать вооруженный ответ и спровоцировать открытый военный конфликт.

