Критика экспертов в отношении истребителя не оправдалась, считает обозреватель

Многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57 долгое время был объектом насмешек многих экспертов из-за недостаточного уровня скрытности ввиду объемного радиолокационного сечения своих прототипов. Однако после серийного выпуска изображений самолета стало ясно, что машина обладает весьма расширенным набором функций для снижения заметности, пишет обозреватель Military Watch Magazine.

Так, специалисты решили добавить на воздухозаборники новую решетку, сделанную из радиопоглощающего материала. Внешне полученный результат чем-то напоминает F-22. А высокое качество изготовления самолетов в серийном производстве повысило планку производства малозаметных истребителей.

Если раньше на Западе считали, что из-за наличия инфракрасного датчика в носовой части Су-57 будет лишен скрытности, то во время серийного производства проблему решили с помощью того же радиопоглощающего материала. Таким образом, возврат сигнала радиолокационного поиска снижается на целых 30%, а пилоты могут рассчитывать на защиту от теплоизлучения и ультрафиолета.

Поисковая система с инфракрасным датчиком в носу, отмечает обозреватель, позволяет Су-57 выполнять боевые задачи без радиолокации на средней и малой дальности – американские F-22 и китайские J-20 лишены такой функции, передает Military Watch Magazine.

Ранее обозреватель Popular Mechanics отдал преимущество Су-57, заявив, что российский самолет имеет больше шансов на победу в ближнем бою, чем китайский J-20.