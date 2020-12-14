Воздушные силы Незалежной решили оставить истребители под открытым небом в холодную зиму

Истребители МиГ-29, состоящие на вооружении украинских ВВС, оказались под открытым небом в зимний сезон. Соответствующие кадры успели распространить в Сети 14 декабря. По информации медиа, речь идет о ненадлежащих условиях хранения и обслуживания авиационного парка Незалежной.

Об инциденте стало известно после соответствующей публикации телеграм-канала "Военный обозреватель". На опубликованном фото заметно, что военные самолеты стоят под открытым воздушным пространством в одной из военных частей, а от плохих погодных условий машины спасает исключительно брезентовый материал, прикрывающий отдельные части судов.

Стоит отметить, что на крыльях самолетов образовались толстые слои льда, из-за чего истребители пришли в состоянии боевой непригодности для выполнения полетов. На другой фотографии заметно, что один из управляемых снарядов также обледенел.

Информация о военной части, в которой были сделаны соответствующие снимки, остается неизвестной.

Как пишет "Военное дело", подобные инциденты нередко происходят в украинских частях. Эксперты отмечали, что авиапарк ВВС Украины давно лишен необходимого обслуживания, а ремонтные работы проводятся без профилактических процедур, запусков электроприборов и двигателей. В итоге машины в скором времени выходят из строя. Основные действия личного состава сводятся к охране военной техники и обеспечении пожаробезопасности.

Ранее командующий ВС ВСУ Украины Сергей Дроздов сообщил, что авиапарк Незалежной состоит из истребителей, выпущенных от 1968 до 1991 года, а после развала Советского Союза Киев не получил ни одного нового самолета.