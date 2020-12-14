В Стране восходящего солнца требуют принять незамедлительные меры

Подавляющее большинство японских средств массовой информации отреагировали на испытания Минобороны стратегической АПЛ "Владимир Мономах", которая провела успешный пуск баллистических континентальных ракет "Булава" дальностью в 5 тыс. километров.

Информация, приведенная японскими медиа, в целом нейтральна. Согласно приведенным данным, "Булава" способна на уничтожение американской системы ПРО, а учебный запуск подлодки класса "Борей" был совершен впервые. Все снаряды смогли достичь полигона к востоку от Архангельска. Местные средства массовой информации обратили внимание на факт того, что испытания проводились вблизи от Японии, что, по мнению журналистов, является своего рода "намеком" со стороны Кремля не только для Соединенных Штатов, но и для самого Токио.

Несмотря на фактологический характер сообщений о проведенной российскими ВМС операции, многочисленные японские интернет-пользователи Yahoo Japan крайне возмущенно отреагировали на новость.

"Считаю, что этот запуск – тщетное выступление господина Путина", "Угроза вторжения из соседних стран неминуема. Необходимо как можно скорее вооружить Японию избыточным плутонием. Конечно, для национальной обороны", "Россия действительно страшна. Такие запуски угрожают и Штатам, и нам. А ведь мы союзники", "Мы тут просто сидим на пороховой бочке! Суга, просыпайся!" – пишут японские читатели.

Ранее интернет-пользователи из Японии призвали Токио решить вопрос с "северными территориями" силовым методом.