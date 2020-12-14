Вашингтон наказал Анкару за покупку российских C-400

Вашингтон наказал Анкару за покупку российских C-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США ввели санкции против Турции

США ударили по Турции за покупку у РФ зенитно-ракетных комплексов C-400. Введенные рестрикции касаются секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

В черный список включены еще три гражданина Турции. Отмечается, что санкции введены "в связи с Россией", передает РИА "Новости". 

Отдельно по ограничительным мерам высказался госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что Вашингтон и дальше будет применять рестрикции против государств, которые проводят значительные транзакции с российским оборонным сектором. Помпео призвал Анкару решить вопрос с C-400 в сотрудничестве с Вашингтоном, пишет телеграм-канал того же агентства. 

В связи с действиями США министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ограничительные меры – это не сюрприз, это "применение нелегитимных мер направо и налево". 

В Турции же не раз говорили о том, что не собираются отказываться от российских комплексов. Так, недавно в Анкаре сообщили, что поставят C-400 на боевое дежурство. Сейчас военные проводят проверку оружия в плановом режиме. Из-за российских ЗКР Пентагон отказался продавать Турции истребители пятого поколения F-35.

Полина ИВАНОВА

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