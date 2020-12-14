США ввели санкции против Турции

США ударили по Турции за покупку у РФ зенитно-ракетных комплексов C-400. Введенные рестрикции касаются секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

В черный список включены еще три гражданина Турции. Отмечается, что санкции введены "в связи с Россией", передает РИА "Новости".

Отдельно по ограничительным мерам высказался госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что Вашингтон и дальше будет применять рестрикции против государств, которые проводят значительные транзакции с российским оборонным сектором. Помпео призвал Анкару решить вопрос с C-400 в сотрудничестве с Вашингтоном, пишет телеграм-канал того же агентства.

В связи с действиями США министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ограничительные меры – это не сюрприз, это "применение нелегитимных мер направо и налево".

В Турции же не раз говорили о том, что не собираются отказываться от российских комплексов. Так, недавно в Анкаре сообщили, что поставят C-400 на боевое дежурство. Сейчас военные проводят проверку оружия в плановом режиме. Из-за российских ЗКР Пентагон отказался продавать Турции истребители пятого поколения F-35.