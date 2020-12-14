Киев впервые оформил сделку на товары военного назначения

Анкара и Киев подписали соглашение о производстве корветов и беспилотников на территории Украины. Об этом стало известно после сегодняшней встречи главы Минобороны Незалежной Андрея Тарана и турецкой делегации под руководством президента Директората оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

"Стороны обсудили ход выполнения договоренностей в рамках межправительственного соглашения и констатировали, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер", – говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

По словам Тарана, сотрудничество с турками позволит радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе. Минобороны Незалежной впервые в истории оформило сделку на товары военного назначения, подчеркнул украинец.

Добавим, что ранее США ввели санкции против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов C-400. Рестрикции Вашингтона, в том числе, наложены именно на Демира.



Как отмечает телеканал "360", в октябре текущего года Киев и Анкара подписали рамочное соглашение и меморандум с намерениями начать и реализовать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей.

