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Анкара и Киев подписали соглашение о производстве корветов и беспилотников на территории Украины. Об этом стало известно после сегодняшней встречи главы Минобороны Незалежной Андрея Тарана и турецкой делегации под руководством президента Директората оборонной промышленности республики Исмаила Демира.
"Стороны обсудили ход выполнения договоренностей в рамках межправительственного соглашения и констатировали, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер", – говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
По словам Тарана, сотрудничество с турками позволит радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе. Минобороны Незалежной впервые в истории оформило сделку на товары военного назначения, подчеркнул украинец.
Добавим, что ранее США ввели санкции против Турции за покупку у России
зенитно-ракетных комплексов C-400.
Рестрикции Вашингтона, в том числе, наложены именно на Демира.
Как отмечает телеканал "360", в октябре текущего года Киев и Анкара подписали рамочное соглашение и
меморандум с намерениями начать и реализовать совместные проекты по
строительству боевых кораблей, беспилотников и всех
видов турбинных двигателей.
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