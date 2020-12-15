Проверен временем: американцы назвали "зверем" российский Т-90

Проверен временем: американцы назвали "зверем" российский Т-90
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Машина пользуется огромной популярностью среди армий по всему миру

Американский публицист Калеб Ларсон высоко оценил возможности танка Т-90, являющегося одним из главных предметов экспорта российской военной техники. По словам журналиста, машина на протяжении десятилетий доказывала свою эффективность и адаптируемость к новейшим технологиям.

Обозреватель отметил, что "зверь" обладает большим количеством брони и функциональных возможностей, а также легко обновляется, ввиду чего и пользуется огромной популярностью среди армий многих стран.

Само семейство Т-90 является "воплощением старого и нового" из-за соединения корпуса Т-72 с обликом Т-80. Как считает Ларсон, подобная черта присуща российской технике, для которой характерны постепенные изменения, нежели использование совершенно новых конструкций.

Последние образцы Т-90МС колеблются в районе 4,5 млн долларов и отличаются куда более эффектной броней, чем у их предшественников. Российские специалисты обеспечили машину повышенным уровнем маневренности за счет мощного мотора и автоматического переключения передач. А оптимальный вес танка с высокой скоростью позволяет экипажу преодолевать препятствия с различным уровнем сложности, пишет обозреватель в своей статье на The National Interest.

"Эта стратегия явно сработала: Т-90 и связанные с ним варианты экспортировались в Алжир, Азербайджан, Индию, Ирак, Ливию, Сирию, Туркменистан, Уганду и Вьетнам", – заявил Ларсон.

Ранее военный журналист Александр Сладков оценил возможности российской самоходки "Мста-С", сокрушившей на одном из видео фортификационную установку неприятеля в тылу на одном из учений.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства

Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей