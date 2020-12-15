Машина пользуется огромной популярностью среди армий по всему миру

Американский публицист Калеб Ларсон высоко оценил возможности танка Т-90, являющегося одним из главных предметов экспорта российской военной техники. По словам журналиста, машина на протяжении десятилетий доказывала свою эффективность и адаптируемость к новейшим технологиям.

Обозреватель отметил, что "зверь" обладает большим количеством брони и функциональных возможностей, а также легко обновляется, ввиду чего и пользуется огромной популярностью среди армий многих стран.

Само семейство Т-90 является "воплощением старого и нового" из-за соединения корпуса Т-72 с обликом Т-80. Как считает Ларсон, подобная черта присуща российской технике, для которой характерны постепенные изменения, нежели использование совершенно новых конструкций.

Последние образцы Т-90МС колеблются в районе 4,5 млн долларов и отличаются куда более эффектной броней, чем у их предшественников. Российские специалисты обеспечили машину повышенным уровнем маневренности за счет мощного мотора и автоматического переключения передач. А оптимальный вес танка с высокой скоростью позволяет экипажу преодолевать препятствия с различным уровнем сложности, пишет обозреватель в своей статье на The National Interest.

"Эта стратегия явно сработала: Т-90 и связанные с ним варианты экспортировались в Алжир, Азербайджан, Индию, Ирак, Ливию, Сирию, Туркменистан, Уганду и Вьетнам", – заявил Ларсон.

Ранее военный журналист Александр Сладков оценил возможности российской самоходки "Мста-С", сокрушившей на одном из видео фортификационную установку неприятеля в тылу на одном из учений.