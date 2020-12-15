Пуск "Булавы" вызвал панику на ядерном арсенале США в Германии

Пуск "Булавы" вызвал панику на ядерном арсенале США в Германии
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представителей Пентагона на европейском континенте переполошил "Владимир Мономах"

Российские ракетные учения с запусками баллистических ракет на прошлой неделе стали причиной нескольких неприятных минут на авиабазе и ядерном арсенале ВВС США в немецком Рамштайне. Там происходящее посчитали настоящей атакой, пока не прозвучал сигнал отмены тревоги, сообщает CNN со ссылкой на источники из Пентагона.

Согласно первоначальной оценке, предупреждение о ракетном нападении могло сработать после того, как американские разведывательные спутники обнаружили запуск. Высокосекретные пентагоновские аппараты, отслеживающие инфракрасный след баллистических снарядов, зафиксировали в субботу, 12 декабря, испытательный пуск с российской субмарины четырех межконтинентальных ракет с подводного положения в Охотском море на западе России.

Через несколько минут в Германии прозвучал сигнал тревоги. Представители Пентагона в Европе в понедельник признали инцидент в Рамштайне и в прилегающих районах, где личный состав получил уведомления через компьютер о "реальном пуске ракеты". Также сигнал тревоги о ракетном нападении прозвучал по громкоговорителю на центральной немецкой авиабазе.

Центр управления следовал установленным в таких случаях процедурам и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное оповещение всего необходимого персонала, заявили в штатовском оборонном ведомстве.

"Ни один американский самолет или пилот не был поднят в воздух. Запуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут Центр управления снова следовал надлежащим процедурам и предоставлял обновленные уведомления. Мы последовательно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и нашим союзникам",- цитирует CNN заявление командования ВВС США в Европе и Африк.

В релизе Пентагона не признавался запуск российской ракеты, однако ряд чиновников министерства подтвердили телеканалу, что именно произошло. Один из них сказал, что русские выпустили "уведомление для летчиков", охватывающее период в несколько дней, предупреждая держаться подальше от конкретного района из-за военной активности. Это является обычной процедурой.

Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют угрозы, поэтому неясно, почему все-таки сработано предупреждение, сообщили официальные лица. Один из собеседников издания отметил, что инцидент вызывает беспокойство, поскольку всегда есть вероятность просчета, учитывая напряженность в отношениях с Россией. Но на этот раз, подчеркнул чиновник, никаких признаков угрозы не было.

Напомним, 12 декабря, когда на авиабазе в Рамштайне раздался сигнал тревоги, у нас проводились масштабные маневры стратегических сил. В том числе, с подводного крейсера К-551 "Владимир Мономах" был осуществлен запуск четырьмя баллистическими ракетами "Булава-30" по полигону Чижв в Архангельской области.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Паника не в Германии и США, а в России. <цензура> прилетит обраткой столько, что путину следующий срок не понадобится.
Боюсь тогда уж всем на нашем шарике ни чего не понадобится.
Гость
Ответить
Паника не в Германии и США, а в России. <цензура> прилетит обраткой столько, что путину следующий срок не понадобится.
1
новости партнеров

Как изменятся отношения России и США при новом президенте: прогноз политолога

Избранный президент может открыть для Москвы новые перспективы после снятия ограничений

Путин обратился к Байдену после его победы

Президент России поздравил американского политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей