Представителей Пентагона на европейском континенте переполошил "Владимир Мономах"

Российские ракетные учения с запусками баллистических ракет на прошлой неделе стали причиной нескольких неприятных минут на авиабазе и ядерном арсенале ВВС США в немецком Рамштайне. Там происходящее посчитали настоящей атакой, пока не прозвучал сигнал отмены тревоги, сообщает CNN со ссылкой на источники из Пентагона.

Согласно первоначальной оценке, предупреждение о ракетном нападении могло сработать после того, как американские разведывательные спутники обнаружили запуск. Высокосекретные пентагоновские аппараты, отслеживающие инфракрасный след баллистических снарядов, зафиксировали в субботу, 12 декабря, испытательный пуск с российской субмарины четырех межконтинентальных ракет с подводного положения в Охотском море на западе России.

Через несколько минут в Германии прозвучал сигнал тревоги. Представители Пентагона в Европе в понедельник признали инцидент в Рамштайне и в прилегающих районах, где личный состав получил уведомления через компьютер о "реальном пуске ракеты". Также сигнал тревоги о ракетном нападении прозвучал по громкоговорителю на центральной немецкой авиабазе.

Центр управления следовал установленным в таких случаях процедурам и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное оповещение всего необходимого персонала, заявили в штатовском оборонном ведомстве.

"Ни один американский самолет или пилот не был поднят в воздух. Запуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут Центр управления снова следовал надлежащим процедурам и предоставлял обновленные уведомления. Мы последовательно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и нашим союзникам",- цитирует CNN заявление командования ВВС США в Европе и Африк.

В релизе Пентагона не признавался запуск российской ракеты, однако ряд чиновников министерства подтвердили телеканалу, что именно произошло. Один из них сказал, что русские выпустили "уведомление для летчиков", охватывающее период в несколько дней, предупреждая держаться подальше от конкретного района из-за военной активности. Это является обычной процедурой.

Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют угрозы, поэтому неясно, почему все-таки сработано предупреждение, сообщили официальные лица. Один из собеседников издания отметил, что инцидент вызывает беспокойство, поскольку всегда есть вероятность просчета, учитывая напряженность в отношениях с Россией. Но на этот раз, подчеркнул чиновник, никаких признаков угрозы не было.

Напомним, 12 декабря, когда на авиабазе в Рамштайне раздался сигнал тревоги, у нас проводились масштабные маневры стратегических сил. В том числе, с подводного крейсера К-551 "Владимир Мономах" был осуществлен запуск четырьмя баллистическими ракетами "Булава-30" по полигону Чижв в Архангельской области.

