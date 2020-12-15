В США обратили внимание на подготовку отечественного подразделения

В декабре российские военные провели очередные учения в Калининградской области. На это обратили внимание американцы, а западные СМИ и вовсе предположили, что морские пехотинцы готовятся к войне.

Обозреватель Питер Сучиу отметил, что морпехи, как и все военные, регулярно проводят учения, чтобы оставаться в форме и поддерживать приобретенные навыки. Эксперт сравнил российское подразделение с американским. По его словам, они специализируются на десантных операциях и способны противостоять любой угрозе во время высадки на берег.

Тренировка военных прошла на полигоне Хмелевка Калининградской области и будет продолжаться до конца декабря. В ходе плановой подготовки морская пехота Балтийского флота уничтожила бронетехнику и живую силу условного противника на побережье. Также военные устранили условное вооруженное формирование и ликвидировали "боевиков" с помощью организованной засады.

Подготовку военных Питер Сучиу оценил в материале "Почему российские морпехи готовятся к войне в Калининграде", опубликованном в американском журнале The National Interest.

Ранее американцы оценили возможности российского танка Т-90 – одной из самых популярных отечественных военных машин.