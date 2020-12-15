Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
В декабре российские военные провели очередные учения в Калининградской области. На это обратили внимание американцы, а западные СМИ и вовсе предположили, что морские пехотинцы готовятся к войне.
Обозреватель Питер Сучиу отметил, что морпехи, как и все военные, регулярно проводят учения, чтобы оставаться в форме и поддерживать приобретенные навыки. Эксперт сравнил российское подразделение с американским. По его словам, они специализируются на десантных операциях и способны противостоять любой угрозе во время высадки на берег.
Тренировка военных прошла на полигоне Хмелевка Калининградской области и будет продолжаться до конца декабря. В ходе плановой подготовки морская пехота Балтийского флота уничтожила бронетехнику и живую силу условного противника на побережье. Также военные устранили условное вооруженное формирование и ликвидировали "боевиков" с помощью организованной засады.
Подготовку военных Питер Сучиу оценил в материале "Почему российские морпехи готовятся к войне в Калининграде", опубликованном в американском журнале The National Interest.
Ранее американцы оценили возможности российского танка Т-90 – одной из самых популярных отечественных военных машин.
Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое
Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты