США пожаловались на российскую противоспутниковую ракету

США пожаловались на российскую противоспутниковую ракету
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пентагон обещал защитить союзников от "агрессии" Москвы из космоса

Вашингтон обвинил Москву в испытании ракеты, задача которой – сбивать околоземные спутники. Об этом заявляет пресс-служба Космического командования ВС США.

"Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса. Космическое командование США готово защитить Штаты и союзников от агрессии из космоса", – говорится в сообщении американских военных в "Твиттер".

Предыдущая жалоба представителей Пентагона на испытания российской спутник-убийцы "Нудоль" была в апреле нынешнего года. Тогда директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство США таким образом пытаются оправдать собственные планы по милитаризации космоса.

Дело в том, что американцы сами проводят испытания по уничтожению околоземных спутников, причем с середины 80-х годов прошлого века. Как отмечает РИА "Новости", аналогичные исследования проводят также в Китае и Индии.

На днях NASA опубликовало программу "Артемида" о научных целях астронавтов корабля "Орион" на ракете-носителе Space Launch System, который американцы намерены запустить к Луне в 2024 году. На Смоленской площади раскритиковали эти планы, обвинив Штаты в том, что в исследованиях космоса они отходят от принципа равноправного партнерства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Ипонец
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Да пусть думают, им полезно, мы пока с другой стороны зайдем (хитрый смайл)
Гость
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Как можно "милитаризировать космос" стоящей на земле ракетой???
А планы США по оккупации Луны и создание там военных баз милитаризацией не считаются?? :)))))
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