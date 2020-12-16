Москва опровергла заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Москва опровергла заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российские военные помогли освободиться десяткам армянским добровольцам в Гадруте

Минобороны РФ опровергло распространенные ранее в СМИ данные о якобы попавших в окружение в Нагорном Карабахе российских миротворцах. Эта информация не соответствует действительности, утверждают в оборонном ведомстве.

"Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", – цитирует пресс-службу министерства РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что штаб российской миссии постоянно держит прямую связь с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, в том числе для предотвращения возможных инцидентов.

Как передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на Минобороны Армении, наши миротворцы "помогли армянским военным в Карабахе выйти из окружения".

Напомним, ранее в среду, 16 декабря, появилась информация, что российские военные якобы попали в окружение азербайджанских сил в Гадрутском районе НКР. Причем данную весть распространил премьер Армении Никол Пашинян в интервью иноагенту "Радио Свобода".

По его словам, на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района, где 12 декабря обострился вооруженный конфликт, плохая связь.

"Причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", – заявил Пашинян.

О том, что в вышеуказанном районе в плен попали армянские военнослужащие, сообщил сегодня глава НКР Араик Арутюнян в своем "Фейсбук".

По данным издания "Sputnik Армения", азербайджанцы пленили около 150 человек, из которых 30 уже оказались на свободе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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