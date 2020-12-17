В России придумали необычный способ следить за кораблями НАТО в Черном море

В России придумали необычный способ следить за кораблями НАТО в Черном море
Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Система проводит мониторинг надводной обстановки акватории

В последнее время корабли НАТО то и дело достигают Черного моря. Иногда суда пытаются подобраться поближе к водной границе России. В нашей же стране тем временем придумали, как по-новому следить за действиями альянса .

Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи проверяет на прочность в Черном море новую разработку под предварительным названием "Стратегия". Это система автоматического освещения обстановки на воде. 

Как пишет РИА "Новости", новинка анализирует данные спутниковых, а также наземных автоматических информационных систем, получает их от радиолокационных станций, а также использует внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Более того, "Стратегия" ловит данные от радаров, которые могут заметить надводную цель, расположенную за сотни километров от нее. 

Система узнает, чей корабль, а также следит за тем, приближаются ли суда к границам РФ или запрещенным территориям. "Стратегия" также моментально реагирует на перемены в текущей ситуации. 

Тем временем НАТО обвиняет Россию в усилении военного присутствия в Черном море и Крыме. Североатлантический альянс из-за этого пытается расширить свои силы в этом районе. Некоторые эксперты даже подозревают, что НАТО готовится к третьей мировой войне в акватории Черного море. 

Полина ИВАНОВА

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А где еще усиливать военное присутствие? Государства защищают на границах,а не внутри страны.
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