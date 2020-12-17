Система проводит мониторинг надводной обстановки акватории

В последнее время корабли НАТО то и дело достигают Черного моря. Иногда суда пытаются подобраться поближе к водной границе России. В нашей же стране тем временем придумали, как по-новому следить за действиями альянса .

Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи проверяет на прочность в Черном море новую разработку под предварительным названием "Стратегия". Это система автоматического освещения обстановки на воде.

Как пишет РИА "Новости", новинка анализирует данные спутниковых, а также наземных автоматических информационных систем, получает их от радиолокационных станций, а также использует внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Более того, "Стратегия" ловит данные от радаров, которые могут заметить надводную цель, расположенную за сотни километров от нее.

Система узнает, чей корабль, а также следит за тем, приближаются ли суда к границам РФ или запрещенным территориям. "Стратегия" также моментально реагирует на перемены в текущей ситуации.

Тем временем НАТО обвиняет Россию в усилении военного присутствия в Черном море и Крыме. Североатлантический альянс из-за этого пытается расширить свои силы в этом районе. Некоторые эксперты даже подозревают, что НАТО готовится к третьей мировой войне в акватории Черного море.