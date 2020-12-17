Испытания первого в мире плавающего танка "Спрут-СДМ1" попали на видео

Проверка легкой бронемашины прошла успешно

Первый в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытывали в Черном море и на его берегах. Как это было, сняли на видео, которое "Ростех" опубликовал в Сети.

Бронемашина показала все свои лучшие качества. Ей нипочем ни жара в +40 °C, ни вода, ни шторм в три балла. Она способна плыть, в это же время стрелять и без труда выбираться на любое место суши.

В экстремальных условиях танк прекрасно зарекомендовал себя. В начале следующего года планируется провести испытания "Спрут-СДМ1" еще и при низких температурах, сообщает "Ростех". 

На видео показано, как легко, без всякой подготовки выходит бронемашина из моря на берег и наоборот. Подобного танка, отмечает РИА ФАН, нет ни в одной стране мира. 

Ранее испытания мобильного танка "Спрут-СДМ1" прошли в Воздушно-десантных войсках.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Озвучены новые максимальные цены на сахар и масло

В Минсельхозе заявили, что продукты дешевеют уже в настоящее время

Москва опровергла заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Российские военные помогли освободиться десяткам армянским добровольцам в Гадруте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей