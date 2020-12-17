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Первый в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытывали в Черном море и на его берегах. Как это было, сняли на видео, которое "Ростех" опубликовал в Сети.
Бронемашина показала все свои лучшие качества. Ей нипочем ни жара в +40 °C, ни вода, ни шторм в три балла. Она способна плыть, в это же время стрелять и без труда выбираться на любое место суши.
В экстремальных условиях танк прекрасно зарекомендовал себя. В начале следующего года планируется провести испытания "Спрут-СДМ1" еще и при низких температурах, сообщает "Ростех".
На видео показано, как легко, без всякой подготовки выходит бронемашина из моря на берег и наоборот. Подобного танка, отмечает РИА ФАН, нет ни в одной стране мира.
Ранее испытания мобильного танка "Спрут-СДМ1" прошли в Воздушно-десантных войсках.
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