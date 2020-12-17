В Соединенных Штатах натаскивают военнослужащих воевать против РФ

В американском штате Флорида на базе Энглин состоялись учения Военно-воздушных сил (ВВС) США, где условный противник использовал российскую боевую технику.

Угроза, которую должны были отразить американские военные летчики, была смоделирована при помощи танков Т-72 и "других боевых машин" российской армии, передает Defence Blog.

Судя по фотографиям, которые предоставила пресс-служба ВВС США, в учениях был задействован в том числе самоходный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО 2K12 "Куб", или SA-6 "Gainful" по классификации НАТО.

ЗРК 2К12 "Куб" был принят на вооружение в СССР в 1967 году. В 1970х годах его заменил более перспективный ЗРК "Бук". Однако "Куб" еще остается в строю. В частности, из этой установки в 2019 г. был сбит американский беспилотник в Йемене.

Ранее стало известно, что Пентагон объявил тендер на закупку российской и советской военной техники и боеприпасов.