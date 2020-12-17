США устроили бой с российской техникой

США устроили бой с российской техникой
Фото: Alexandra Mlejnkova/CTK/www.globallookpress.com
В Соединенных Штатах натаскивают военнослужащих воевать против РФ

В американском штате Флорида на базе Энглин состоялись учения Военно-воздушных сил (ВВС) США, где условный противник использовал российскую боевую технику.

Угроза, которую должны были отразить американские военные летчики, была смоделирована при помощи танков Т-72 и "других боевых машин" российской армии, передает Defence Blog.

Судя по фотографиям, которые предоставила пресс-служба ВВС США, в учениях был задействован в том числе самоходный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО  2K12 "Куб", или SA-6 "Gainful" по классификации НАТО.

ЗРК 2К12 "Куб" был принят на вооружение в СССР в 1967 году. В 1970х годах его заменил более перспективный ЗРК "Бук". Однако "Куб" еще остается в строю. В частности, из этой установки в 2019 г. был сбит американский беспилотник в Йемене.

Ранее стало известно, что Пентагон объявил тендер на закупку российской и советской военной техники и боеприпасов.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Интересно, почему они не моделировали танки Т-34?! Тачанки с Макимами! Мужиков в фуфайках и ППШ!
памперсов не хватит))
Гость
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Влет, купят С400 у Турции, снимут за одно санкции и подарят ей F22. Наши тоже не отстанут и на что нибудь поменяют. И все счастливы. Потому что, нельзя продавать современное вооружение.
Гость
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Почему американцам так не терпится сдохнуть?
Гость
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Интересно, почему они не моделировали танки Т-34?! Тачанки с Макимами! Мужиков в фуфайках и ППШ!
Гость
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Напрасно, даже не доберутся они до рос техники, на своем континенте и сдохнут, или у еврогеев, выбрать могут.
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