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Российский корвет, названный в честь героя страны Алдара Цыденжапова, смог поразить артиллерийским орудием высокоскоростную ракету "Малахит" во время отработки военных учений, проведенных 17 декабря в акватории Японского моря.
Согласно приведенным данным, судно нейтрализовало вражеский объект на территории боевого полигона, открыв огонь по противокорабельному снаряду, выпущенному ракетным судном "Иней". Вражеский объект был поражен установкой А-190.
Испытания "Алдара Цыденжапова", в рамках которых проводился ракетный пуск, подходят к стадии завершения, сообщает пресс-служба военно-морского флота России.
Согласно приведенным данным, ВМС уже провели успешные испытания авиационного комплекса вместе с пуском снарядов "Уран" по морским целям. Ожидается, что корвет войдет в состав тихоокеанской флотилии уже 25 декабря.
В конце ноября в Тихоокеанском флоте рассказали об успешно проведенных испытаниях "Алдара Цыденжапова" в ходе использования противолодочного "Пакета". Испытания судна также осуществлялись силами ВМС в акватории Японского моря.
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