Соединенное Королевство просит ООН принять участие в диалоге по "ответственному поведению" в космосе

Лондон вслед за Вашингтоном пожаловался на Москву из-за проведенных ею испытаний российского оружия – "убийцы" спутников. Накануне свои страхи выразили в Пентагоне, а сегодня поддержал старших заокеанских товарищей глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит.

"Россия вновь запустила противоспутниковую ракету: это поведение вызывает глубокое беспокойство. Последствия неверных расчетов и инцидентов потенциально могут быть катастрофичными", – написал о своих тревогах Смит общественности через "Твиттер".

Интернет-пользователи также узнали, что Лондон продолжает взывать к ООН, чтобы организация приняла участие в диалоге "по ответственному поведению в космосе". С кем именно необходим диалог, подданный Ее Величества не уточнил. А хотелось бы, поскольку ровно такие же испытания проводят и партнеры британцев американцы, равно как и Китай, и Индия.

Вчера Космическое командование США сообщило, что защитит страну и своих союзников от "агрессии из космоса" и обвинили Россию в милитаризации околоземного пространства.