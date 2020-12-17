Власти закупают устаревшее оборудование времен СССР

Текущий бюджет ВСУ не позволяет осуществить модернизацию армии. Соответствующее заявление сделал полковник вооруженных сил Незалежной в запасе Олег Жданов.

По словам специалиста, в настоящее время на Украине используется устаревшая техника советского производства, а на 2021 год правительство не располагает средствами из госбюджета для необходимой модернизации. При этом закупаемое украинской стороной вооружение совершенно непригодно для сил ВСУ, считает Жданов.

Военный специалист добавил, что сейчас власти занимаются закупкой артиллерийских самоходок "Дана", что, его мнению, является "двумя шагами назад", учитывая комплектацию, в которой армия намерена получить вооружение.

Выделенных средств, предназначенных для армии, хватит исключительно на обеспечение жизнедеятельности личного состава. Ни о какой модернизации, заявил Жданов, нет и речи.

В наиболее плачевном положении находится военная авиация. Перед Киевом стоит решение: либо перейти к старым образцам советского типа и начать закупать оружие у России, либо обратить внимание на западную технику, о чем заявил эксперт в эфире UKRLIFE.TV.

Ранее Сеть облетели кадры, на которых показаны МиГ-29 украинских ВВС, укрытые под открытым зимним небом кусками брезента с обледеневшими снарядами.