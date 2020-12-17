Обозреватель оценил сложность процесса по отработке учебного пуска

Американское издание The Drive оценило опубликованное в Сети видео с "водяным выстрелом" субмарины, состоящей на вооружении российских ВМС. Обозреватели не смогли выяснить, о какой конкретно подлодке идет речь, высказав предположение, что в кадры попала либо субмарина проекта 877 "Палтус", либо 636 "Варшавянка".

По словам автора, опубликованная запись показывает процесс "водяной пробки", когда судно выпускает воду из торпедного аппарата. Затем наступает процесс запуска самих торпед – между ними пространство заполняется водой со сжатым воздухом. Последний необходим для выталкивания снаряда и последующего набора воды.

При этом, отметил автор, центр тяжести подлодки должен оставаться неизменным в ходе всего процесса. Фактически речь идет о "холостом выстреле" субмарины.

Как пишет The Drive, вероятно, на видеозапись попала тренировка экипажа судна. Подобные операции проходят без использования торпед, которые загружают в отсек.

Прострелка торпедного аппарата и зрители pic.twitter.com/yppX91qHDC — Russian Submarine (@SubmarinRussian) December 16, 2020

Скорее всего, самих зрителей, присутствующих на столь редкой для обычных людей процедуре, окатило струями воды.

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