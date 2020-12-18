США увидели в России главную угрозу для господства на море

Чтобы быть главным, Вашингтон намерен помешать "агрессии" Москвы

Россия угрожает преимуществу США на море. Об этом сказано  в отчете американских ВМС, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты.

Безопасность и процветание Штатов зависят от морей. После Второй мировой войны страна создала, возглавила, продвинула основанную на правилах международную систему и взяла на себя определенные обязательства, говорится в документе.  

Теперь эта система находится под угрозой. Она исходит от России и КНР, которые пытаются "агрессивными действиями" помешать господству Америки на ключевых международных путях, отмечают заокеанские военные. При этом на первое место они ставят соперничество с Китаем, так как "растущая экономическая и военная мощь" этой страны несет стратегическую угрозу в США в будущем. 

Россия и Китай не стали "ответственными лидерами: вклад в глобальную безопасность" они не вносят. А между собой эти страны решительно соперничают, значится в отчете, передает телеканал "360"

Ранее в Америке высоко оценили "водяной выстрел" подлодки российских ВМС. Это могла быть субмарина проекта 877 "Палтус"  или 636 "Варшавянка".

Полина ДОРОЖКИНА

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