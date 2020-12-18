Эксперты обратили внимание на возможность модифицировать самолет по заказу покупателя

У российского истребителя Су-57 большой экспортный потенциал. Это признали аналитики американского издания Military Watch. Дело не только в характеристиках серийного самолета, но и в возможности модифицировать его под конкретного заказчика.

На днях представитель Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов сообщил, что Россия рассматривает различные варианты поставки Су-57 зарубежным клиентам: и просто самолет, и с комплектом вооружения, и с сервисом постпродажного обслуживания. Более того, внешний вид истребителя может быть доработан по желанию заказчика. Речь, в частности, о двухместной версии самолета.

Эта новость взбудоражила экспертов США. Они отметили, что Су-57 был разработан в качестве замены легендарного Су-27, а дальнейшая модернизация позволит рассматривать его в качестве замены для МиГ-29 и МиГ-25.

Издание сообщает, что сейчас среди заказчиков Су-57 можно с уверенностью назвать Алжир и Индию – последняя, кстати, и отдает предпочтение двухместным истребителям. Но интерес к новым "сушкам" уже проявили также Китай, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, Иран и Турция.

"Популярность Су-57 за рубежом значительно возрастет по мере совершенствования конструкции до уровня шестого поколения с улучшениями типа гиперзвуковых баллистических ракет и установки новых более мощных двигателей",

– говорится в статье.

Ранее в Сеть попали видеокадры со сборки Су-57.