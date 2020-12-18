Как американцы выиграют войну против России - СМИ

Как американцы выиграют войну против России - СМИ
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Пентагоне объяснили, почему необходимо защищать аэродромы ВВС

Господство в воздухе станет решающим фактором в большой войне США против таких великих держав, как Россия или Китай. Именно доминирование в небе должно предшествовать любому крупномасштабному наземному вторжению. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Как отмечает автор статьи Крис Осборн, очевидным является факт, что полная победа в любом крупном конфликте будет зависеть от способности доминировать или преобладать как на земле, так и в воздухе.

Возможно, это одна из причин, по которой специалисты Пентагона, занимающиеся боевым планированием, регулярно говорят, что война по своей сути является совместной, тем самым формируется концептуальная основа для современных военных игр, направленных на обнаружение потенциальных уязвимых или слабых мест, которые могут возникнуть в масштабном противостоянии с мощной державой, говорится в материале.

Осборн подчеркивает, что современное сражение в небе будет иметь абсолютно иной характер по сравнению с конфликтами в Ираке или Афганистане. В такой войне американцы столкнутся с противником, обеспеченным высокими технологиями.

"Наша память была сосредоточена на старом опыте. Лишь недавно мы стали уделять внимание тому, как сдерживать высокотехнологичного противника и как следует изменить принципы использования авиации", – заявил замначальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Джозеф Гастелла.

По мнению американца, несмотря на важность наземных систем дальнего радиуса действия, точечные удары с воздуха будут крайне необходимы для достижения любого успеха.

Воздушные бои, дозаправка в воздухе для длительных бомбардировок и атаки истребителей и, конечно же, важные разведданные, поступающие от околоземных спутников, не говоря уже о космической войне, – все это окажется решающим во всех крупномасштабных конфликтах, пишет автор.

"Нельзя проводить региональную операцию с использованием одних ракет. В ходе операции "Буря в пустыне" были определены 60 целей, но мы без труда можем определить 100 целей в случае проведения операции в Европе или в Южно-Китайском море", – пояснил Гастелла.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что нужно хорошо защищать военные аэродромы, если стране необходима воздушная и космическая мощь, поскольку они предоставляют фантастическую возможность с их сильным бомбардировочным и истребительным флотами, способными вести огонь на дальние расстояния.

"Мы разрабатываем технологии и ракеты, которые могут держать любую цель под угрозой", – добавил представитель Пентагона.

Напомним, на этой неделе американское и британское командования в унисон пожаловались на испытания Россией оружия – убийцы космических спутников.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Не суди по себе, не все продаются, есть и те кто родину любит.
Гость
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Нужно всего то 5 морских контейнеров набитых 100 долларовыми купюрами
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