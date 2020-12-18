Пентагон испугался развития совместных программ РФ и КНР по исследованию околоземного пространства

США ищут поддержки у своих союзников для своей космической программы на фоне растущей мощи России и КНР, которые пытаются вооружить околоземное пространство. Об этом пишет Лаура Чжоу в китайском издании South China Morning Post.

Автор статьи обратила внимание на высказывание главы Космических сил США генерала Джея Рэймонда в ходе виртуального мероприятия, организованного TechCrunch в четверг, 17 декабря.

"Наши цели – предотвратить возникновение конфликта или его распространение в космос", – заявил американец.

Также Рэймонд предупредил, что Китай и Россия, "к сожалению", пытаются милитаризировать космос. Он подчеркнул важную роль партнерства для Космических сил Пентагона, которые были созданы в прошлом году как первое новое подразделение вооруженных сил США с 1947-го.

"Я действительно собираюсь усердно работать над развитием партнерских отношений", – сказал генерал, сославшись на Австралию, Канаду, Великобританию, Новую Зеландию, Францию, Германию и Японию.

По его словам, Штаты проводят совместные тренировки с союзниками, воюют вместе, развивают потенциал и впереди "их ждут возможности роста".

Высказывания Рэймонда прозвучали в то время, когда космос становится одной из важных арен ожесточенного соперничества между Китаем и США, и без того охваченными ярой конкуренцией на других фронтах, включая торговлю, идеологию и даже вопросами полярных зон, указывает обозреватель.



Запоздавший в освоении космоса Пекин в течение последних двух десятилетий неуклонно продвигал свою амбициозную программу, чтобы догнать таких лидеров, как Вашингтон. Автор напомнила, что КНР стала третьей страной, после США и СССР, получившей лунные материалы.

Кроме того Китай активизировал сотрудничество с Россией, унаследовавшей космические технологии Советского Союза. В последнем совместном коммюнике между двумя правительствами, достигнутыми ранее в этом месяце, Москва и Пекин обязались продолжать сотрудничество в области исследования космоса и связанных с ним технологий в рамках усилий по укреплению своего альянса на фоне общего давления со стороны США.

Это будет сотрудничество в области исследования Луны и дальнего космоса, технологий спутниковой связи, аэрокосмических компонентов и предлагаемого РФ научного спутника "Спектр-М", а также долгосрочная совместная работа в области спутниковой навигации путем повышения совместимости китайских спутников Beidou и российских ГЛОНАСС.

В то время как Пекин настаивает на том, что его космическая программа преследует мирные цели, ее стремительно улучшающиеся возможности вызывают подозрения, особенно у США. В июне в новой космической стратегии Пентагона Китай и Россия названы в качестве стратегических угроз, которые вооружили космос для снижения военной мощи Штатов и его союзников и "бросили вызов ... свободе действий" в околоземном пространстве, пишет Чжоу.

Она отметила, что Шведская космическая корпорация, сославшись на сложность китайского рынка и геополитическую ситуацию, объявила в сентябре о прекращении доступа КНР к своей стратегической космической станции слежения в Западной Австралии по истечении срока контракта.

Добавим, что на этой неделе одновременно представители Пентагона и Минобороны Великобритании пожаловались на Россию, которая якобы провела испытания противоспутникового оружия. В Вашингтоне заявили, что будут делать все, чтобы защитить своих партнеров от "агрессии из космоса".

