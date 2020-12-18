Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Об этом сообщает Минобороны России

Российский солдат погиб из-за взрыва в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шуша.

Как рассказали в Министерстве обороны России, взрыв произошел еще 17 числа. Солдат сильно пострадал при попытке разминировать участок дороги в Нагорном Карабахе. Сразу после случившегося ему оказали медицинскую помощь и повезли в военный госпиталь, однако сделать этого не успели – от полученных травм сапер скончался при транспортировке.

"Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", – приводит слова из обращения ведомства "Интерфакс". 

Сейчас в Нагорном Карабахе официально действует режим прекращения огня. Часть территорий контролируют российские миротворцы, которые следят за соблюдением договоренностей. 

С момента заключения перемирия в начале ноября режим прекращения огня нарушался единожды. Это подтвердили в Министерстве обороны России. Армянская сторона настаивает, что первым обстрел начал Азербайджан. В свою очередь в Баку заявляют, что на такие меры им пришлось пойти после провокации армянских военных. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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