Об этом сообщает Минобороны России

Российский солдат погиб из-за взрыва в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шуша.

Как рассказали в Министерстве обороны России, взрыв произошел еще 17 числа. Солдат сильно пострадал при попытке разминировать участок дороги в Нагорном Карабахе. Сразу после случившегося ему оказали медицинскую помощь и повезли в военный госпиталь, однако сделать этого не успели – от полученных травм сапер скончался при транспортировке.

"Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", – приводит слова из обращения ведомства "Интерфакс".



Сейчас в Нагорном Карабахе официально действует режим прекращения огня. Часть территорий контролируют российские миротворцы, которые следят за соблюдением договоренностей.

С момента заключения перемирия в начале ноября режим прекращения огня нарушался единожды. Это подтвердили в Министерстве обороны России. Армянская сторона настаивает, что первым обстрел начал Азербайджан. В свою очередь в Баку заявляют, что на такие меры им пришлось пойти после провокации армянских военных.