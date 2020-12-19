Об этом сообщает местное телевидение

По данным СМИ, по базе ВВС США в Афганистане ударили четыре ракеты. Пока данных о пострадавших нет.

Инцидент произошел утром в субботу. Удар нанесли по базе, расположенной возле населенного пункта Баграм в провинции Парван. Об этом сообщили на местном телеканале TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что ракеты были выпущены из района Каландархил. Как указал пресс-секретарь, полиция обнаружила платформу, на которой располагались 10 ракет BM-12. Сотрудникам удалось предотвратить запуск лишь шести из них.

СМИ сообщили, что в НАТО уже подтвердили атаку на военную базу. По предварительным данным, в результате инцидента ни один военный не пострадал.

Ни одна из действующих группировок в регионе ответственность за пуск ракет не взяла.