Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
По данным СМИ, по базе ВВС США в Афганистане ударили четыре ракеты. Пока данных о пострадавших нет.
Инцидент произошел утром в субботу. Удар нанесли по базе, расположенной возле населенного пункта Баграм в провинции Парван. Об этом сообщили на местном телеканале TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что ракеты были выпущены из района Каландархил. Как указал пресс-секретарь, полиция обнаружила платформу, на которой располагались 10 ракет BM-12. Сотрудникам удалось предотвратить запуск лишь шести из них.
СМИ сообщили, что в НАТО уже подтвердили атаку на военную базу. По предварительным данным, в результате инцидента ни один военный не пострадал.
Ни одна из действующих группировок в регионе ответственность за пуск ракет не взяла.
Об этом сообщает Минобороны России
В посольстве РФ назвали претензии безосновательными