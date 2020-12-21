Американская противоракетная оборона оказалась под угрозой

Российская баллистическая установка "Авангард" является главным оружием всего ракетного потенциала российской армии. Такое заявление сделал обозреватель американского издания The National Interest.

Как отмечает источник, "Авангард" может не только поражать противоракетную оборону противника, но и маневрировать в воздухе, что весьма существенно затрудняет ответные действия. Ракета способна защищаться от баллистических снарядов, которые могут быть выпущены в качестве защитного маневра.

В Китае высоко оценили российскую разработку, отметив, что "Авангард" может стереть американские оборонительные системы, несмотря на действующий паритет между Штатами и РФ. Пока что остальные страны не могут догнать или приблизиться к достижению Москвы.

Сам "Аванград", отмечает The National Interest, входит в основной "большой арсенал" РФ, включающий сотни ракет с наземным и подводным базированием, тогда как американские ПРО в настоящее время способны к перехвату ряда более устаревших аналогов, которые могут использоваться, к примеру, Северной Кореей.

Пентагон же может дать отпор, задействовав свои атомные субмарины с баллистическими ракетами. В настоящее время Белый дом работает над программой своих "Авангардов", заключив с Northrup Grumman контракт на разработку оружия суммой, превышающей 13 млрд долларов.

Ранее командующий американскими ВКС Глен Ванхерк заявил, что гиперзвуковое оружие заставило Штаты принять экстренные ответные меры.