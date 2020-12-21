План Украины отобрать Крым оценили в Китае

План Украины отобрать Крым оценили в Китае
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Киев воодушевило принятие в ООН антироссийской резолюции

Украина может воспользоваться тем, что внимание России отвлечено на Кавказ, и попытаться отобрать Крым силовым путем. В этом случае Киев получит поддержку Запада, и Москве придется непросто, хотя она заранее просчитала такую возможность.

Крымский полуостров так удачно расположен, что его владелец может контролировать все Черное море. Поэтому Украина не хочет смириться с его потерей, а Запад не хочет, чтобы Крым был российским. В декабре 2020 г. в ООН была принята резолюция о том, что Москва должна вывести свои вооружения с полуострова. Документ поддержали 63 страны, против выступило только 17. Но если Россия прислушается к мнению большинства, она может потерять Крым, так как Киев попробует отобрать его.

Недавно на территории Украины прошли военные учения, на которых отрабатывалась атака на Крым, пишет китайское издание Sina. Оно отмечает, что это совпало по времени с тем, что российские войска отправились на Кавказ в рамках миссии по урегулированию в Нагорном Карабахе. Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться этой ситуацией, чтобы вторгнуться в Крым.

"США и другие члены НАТО обязательно поддержат Украину во время столкновения с Россией. Вряд ли Киеву на помощь будут переброшены войска, но ему предоставят различное современное вооружение, что даст ему преимущество",

считают китайские аналитики. В этом случае Москве придется трудно. Однако она предвидела эту ситуацию, поэтому значительно укрепила полуостров, разместив там средства ПВО, истребители, надводные корабли, подлодки, которые могут нести в том числе ядерное оружие. Надо потерять рассудок, чтобы рискнуть напасть на Крым, делается вывод в статье.

Китайские эксперты напоминают, что прошло 6 лет, как Крым  воссоединился с Россией. Это результат референдума. Вернуть Крым уже невозможно, а агрессивные высказывания и действия киевских властей только усиливают ненависть крымчан к Украине. 

Ранее США отрепетировали удар по Крыму с территории Румынии. В Россия было принято решение перебросить новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" в Южный военный округ, чтобы при необходимости можно было быстро доставить их в Крым или на границу с Украиной. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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В Украине нет и не было таких амбиций как контролировать благодаря Крыму все Чёрное море. Это в головах политиков и одурманеных Россия есть амбиции всех ненавидеть и сбросить на все бомбы. Вы и белорусов то любите, то ненавидеть, вам как скажут, вы так и гавкаете, нутро у вас такое. Украине по закону принадлежал и будет принадлежать Крым. Россия подписала все документы признающие это после развала СССР который сама и устроила благодаря алкашу ельнину. А пока будете жить как изгои.
Гость
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Гость
Крым будет вернут Украине военным путем и очень быстро
кто ВЕРНУТ ? сами попробуйте сцыкливые ничтожества
Проходящий мимо
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Гость
Крым будет вернут Украине военным путем и очень быстро
Галочку в календаре поставь, когда пойдешь на пенсию через лет 50, будет что вспомнить (если доживешь конечно, а то с такой больной головой можно и суицидом закончить...)
Гость
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Уничтожим себя на радость пиндосаксам. А пустая Евразия - мечта запада.
Гость у Влада
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Чушь. Как только заряды полетят в Крым, Украина исчезнет из умов всех.
хохол, вылизывать очко хозяина
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Гость
Крым будет вернут Украине военным путем и очень быстро
Ты там качественней вылизывай очко хозяина после опорожнения.
М
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дорогие салоеды,конечно вас ждут в крыму,приходите и забирайте крым,сколько же можно обещать и грозить,вы ведь не молодеете и не становитесь сильней,агродержава рушится на глазах,все на штурм крыма!,просто нам,россии,нужен только повод забрать свои исконные земли и соединить крым с россией по суше
все салоеды,умеющие держать вилы в руках,все в атаку,все на штурм!будет вам и сало и в срало...
Гость
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Ну пусть сунутся и наступит конец незалежному государству. Снова будет мир и покой и вернутся домой земли которые Россия в свое время передала Украине.
Гость
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Гость
Крым будет вернут Украине военным путем и очень быстро
съешь печеньку, болезный )))
Гость
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Крым будет вернут Украине военным путем и очень быстро
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