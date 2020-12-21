Киев воодушевило принятие в ООН антироссийской резолюции

Украина может воспользоваться тем, что внимание России отвлечено на Кавказ, и попытаться отобрать Крым силовым путем. В этом случае Киев получит поддержку Запада, и Москве придется непросто, хотя она заранее просчитала такую возможность.

Крымский полуостров так удачно расположен, что его владелец может контролировать все Черное море. Поэтому Украина не хочет смириться с его потерей, а Запад не хочет, чтобы Крым был российским. В декабре 2020 г. в ООН была принята резолюция о том, что Москва должна вывести свои вооружения с полуострова. Документ поддержали 63 страны, против выступило только 17. Но если Россия прислушается к мнению большинства, она может потерять Крым, так как Киев попробует отобрать его.

Недавно на территории Украины прошли военные учения, на которых отрабатывалась атака на Крым, пишет китайское издание Sina. Оно отмечает, что это совпало по времени с тем, что российские войска отправились на Кавказ в рамках миссии по урегулированию в Нагорном Карабахе. Президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться этой ситуацией, чтобы вторгнуться в Крым.

"США и другие члены НАТО обязательно поддержат Украину во время столкновения с Россией. Вряд ли Киеву на помощь будут переброшены войска, но ему предоставят различное современное вооружение, что даст ему преимущество",

– считают китайские аналитики. В этом случае Москве придется трудно. Однако она предвидела эту ситуацию, поэтому значительно укрепила полуостров, разместив там средства ПВО, истребители, надводные корабли, подлодки, которые могут нести в том числе ядерное оружие. Надо потерять рассудок, чтобы рискнуть напасть на Крым, делается вывод в статье.

Китайские эксперты напоминают, что прошло 6 лет, как Крым воссоединился с Россией. Это результат референдума. Вернуть Крым уже невозможно, а агрессивные высказывания и действия киевских властей только усиливают ненависть крымчан к Украине.

Ранее США отрепетировали удар по Крыму с территории Румынии. В Россия было принято решение перебросить новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" в Южный военный округ, чтобы при необходимости можно было быстро доставить их в Крым или на границу с Украиной.