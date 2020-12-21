Пентагону посоветовали обратить внимание на собственный арсенал для нейтрализации опасной угрозы

Появление "Цирконов" стало настоящей головной болью для Пентагона, который выделил огромные средства на программу по разработке своего гиперзвукового оружия. Как отметил геополитический обозреватель Брайан Берлетик, дальность полета российской ракеты составляет до 1000 км, а ее скорость настолько высока, что давление воздуха перед головкой формируется в плазменное облако, поглощающие радиоволны.

Таким образом, объяснил эксперт, "Циркон" становится невидимым для средств РЭБ противника. Морской системе американской ПРО требуется от восьми до десяти секунд, чтобы отреагировать для перехвата цели. За это время "Циркон" уже пройдет десятки километров, а скорость перехватчиков не сможет догнать объект.

Для Пентагона в случае военного конфликта останется лишь одна возможность – перехватить "Циркон" настолько рано, насколько это возможно, и быстро отреагировать на приближающуюся цель. В таком случае полностью укомплектованная группа авианосцев сможет остановить гиперзвуковую ракету – правда, задача сильно усложнится, если противник запустит несколько снарядов.

Специалист напомнил, что разработка "Циркона" и его развертывание в ВМС России вызвано агрессией Запада. А распространение новейшего вооружения за пределами РФ позволит сдерживать экспансионизм Соединенных Штатов, чьи незаконно построенные военные базы распространены по всему миру.

Сама территория Северной Америки, добавил эксперт, вряд ли окажется в зоне риска из-за "Цирконов", так как материк окружен двумя океанами. Однако таким образом восточный блок сможет поставить крест на военной агрессии США.

"Это полезный компонент гораздо более широких дипломатических усилий по отказу мира от однополярных "правил", в которых доминирует Запад", – пишет Берлетик в своей статье на GlobalResearch.

Ранее "Адмирал Горшков" провел испытания "Циркона" в Белом море. Ракета успешно поразила цель на расстоянии в 350 км.