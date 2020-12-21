А Пентагон увеличивает количество американских кораблей в Арктике

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс воспринимает нашу страну как явную угрозу блоку и наращивает военное присутствие у границ РФ. Об этом министр говорил на сегодняшнем расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

"В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ", – цитирует РИА "Новости" выступление министра.

По его данным, в нынешнем году по сравнению с предыдущим американцы на 15% увеличили разведывательную и демонстрационную деятельность своего воздушного и морского флота у границ России.

"США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии", – отметил генерал армии.

Шойгу подчеркнул, что Пентагон расширил свое присутствие в Арктической зоне.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поставил перед ведомством задачу в наступающем году применить новые во время учений "Запад-2021" и участию в них региональной группировки войск Союзного государства. Речь идет о более активном обкатывании в ходе совместных с белорусскими военными вооружения и техники с элементами искусственного интеллекта – роботизированных комплексов, беспилотников, автоматизированных систем управления.

Глава государства считает, что данная техника уже в ближайшем будущем повысит потенциал армейских подразделений и будет определять исход сражения. Путин заметил, что на Западе проявляют интерес к тому, "что и как мы там планируем делать", и призвал Шойгу пригласить иностранных наблюдателей и в открытую им продемонстрировать наши возможности.

Напомним, на днях глава Госдепа США Майк Помпео, представляющий уходящую администрацию Дональда Трампа, объявил Россию одним из главных врагов Штатов. По его разумению, наша страна подрывает основы демократии и образ жизни американцев. А также оценил деятельность российских хакеров, которые несут угрозу всем, "кто любит свободу".

