Флот России пополнят две атомные подводные лодки

Флот России пополнят две атомные подводные лодки
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр обороны рассказал о ближайших целях ведомства по модернизации ВМФ

Две новые атомные субмарины четвертого поколения класса "Борей-А" поступят на вооружение Военно-морского флота РФ в 2021 году. Об этом сообщил во понедельник, 21 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На заседании коллегии ведомства он доложил, что в 2020 г. в ВМФ РФ поступили две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров и 10 снабжения. Кроме того, обороноспособность морских рубежей укрепили новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В наступающем году оснащение военного флота России еще более улучшится.

"В 2021 году предстоит … принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" – "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащенные баллистическими ракетами "Булава",

цитирует Шойгу РИА "Новости". Помимо этого, ВМФ РФ получит еще две подлодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения, рассказал министр.

Военно-морской флот России уже имеет четыре атомных подлодки типа 955 "Борей А" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" и "Князь Владимир", который пополнил дивизию Северного флота в июне 2020 года. При этом западные аналитики отдают пальму первенства в этом виде вооружений другой российской субмарине. 

Несколько дней назад минобороны РФ обнародовало видео тренировочного пуска баллистических ракет "Булава-30" с подлодки "Владимир Мономах". Впервые был дан залп сразу 4 ракетами.  

Николай ВИКТОРОВ

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