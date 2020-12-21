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Северный флот с 1 января 2021 г. приравнивается к военному округу. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин.
В документа говорится, что отныне Северный флот нужно "считать межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС РФ, выполняющим задачи военного округа".
Главная цель этих изменений – осуществление мер по защите территориальной целостности России, сообщает издание "Общественная служба новостей".
Ранее в понедельник в ходе
расширенного заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что НАТО расширило свое присутствие у российских границ, а США нарастили количество американских военных кораблей в Арктическом регионе.
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