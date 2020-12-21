Истребитель ВКС лишил управления пентагоновский эсминец

Действия российского истребителя Су-30 заставили опозориться эсминец USS Ross ВМС США в Черном море. Об этом пишет китайское издание Sohu, напоминающее о том, что ЧФ России постоянно дает понять представителям Пентагона о нежелательности их нахождения в данном регионе.

Российские военные постарались сделать последнее пребывание американцев в Черном море весьма ярким.

"Американские военные любят провоцировать Россию, игнорируя предупреждения об опасности подобных маневров", – считают китайские авторы.

Вхождение в акваторию USS Ross сразу привлекло внимание Черноморского флота РФ. Навстречу штатовскому кораблю в небо поднялся истребитель Су-30, который совершил неожиданный для американцев маневр. Российский самолет пролетел рядом с эсминцем с включенными системами радиоэлектронного подавления. В итоге боевое судно Пентагона на некоторое время лишилось управления и возможности запускать ракеты.

"После такого четкого намека представители США поняли, что с ними никто не станет шутить. Но, главное, их самооценка была сильно задета", – говорится в переводе статьи "ПолитРоссией".

Американское командование выступило с гневным сообщением, в котором отметило, что их корабли не являются симуляторами для российских самолетов. Подобная реакция Пентагона ставит его в крайне нелепое положение, поскольку оборонное ведомство Штатов признает свою беспомощность перед потенциальным противником.

Когда конкретно произошел данный инцидент не указывается. Эсминец USS Ross находится на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. В последний раз о его заходе в Черное море сообщалось в феврале нынешнего года



Заметим, что вашингтонские ястребы, которые регулярно в последнее время щекочут нервы отечественным летчикам и морякам у границ РФ, постоянно жалуются на опасные, с их точки зрения, маневры наших военных. Так, в августе действия пилотов российского истребителяСу-27 над Черным морем в отношении американского бомбардировщика B-52 в Штатах назвали "ужасающими".

