Отношение призывников и их родителей к Российской армии заметно изменилось

Россияне отмечают позитивные перемены в армии, негативную оценку дают те, кто не служил

Две трети (68%) родителей мальчиков-подростков считают нужным и правильным, чтобы их сыновья прошли срочную службу в российской армии. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как выяснили социологи, прошли времена, когда россияне всячески отлынивали от службы в армии. По оценке 50% опрошенных молодых людей, прошедших срочную службу в течение последних пяти лет, и родителей мальчиков-подростков, за последние годы в российской армии произошли явные позитивные изменения. В частности, они отметили рост денежного довольствия, улучшение взаимоотношений в коллективе и перевооружение.

Поэтому две трети (68%) вовлеченной аудитории, то есть тех, кто сам недавно отслужил или кому скоро предстоит отправлять сыновей в армию, считают службу делом правильным, нужным и хотят, чтобы их дети служили в российской армии. Причем среди военных эта доля еще выше – там хотят отправить сыновей в армию 80% опрошенных.

Но есть и такие, кто против срочной службы. Что интересно, такого мнения придерживаются, в основном, те, кто сам не служил. Так, 19% респондентов говорят боятся неуставных отношений в армии, хотя лично не были свидетелями таких случаев.

"Такое беспокойство обычно возникает, когда погружаешься в мир соцсетей и ряда СМИ, где тебе расскажут, как в армии плохо. В основном, потому что очень хотят оправдать самих себя, неслуживших и открыто опасающихся попасть во взрослую жизнь вдали от родителей",

– комментирует данные опроса гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, частично в этом повинны отголоски армии 90х годов, когда на фоне распада СССР разрушалась и армия, и контроль командиров за ситуацией в казармах ослаб. Но с тех пор все изменилось. Не зря респонденты из числа отслуживших противников армии во главу угла ставят не неуставные отношения, а низкую заработную плату.

Вообще, 18% опрошенных среди тех, кто сам служил или готовится отправлять сына в армию, отметили "излишне мягкие условия службы" нынешних призывников, и только 5% выразили опасения возможными неуставными отношениями.

"В любой армии мира есть своя изнанка и определенные нюансы организации взаимоотношений в воинских коллективах. Однако все немногочисленные случаи каких-либо инцидентов, которые свойственны не только армии, но любой общественной группе, так раздуваются в ангажированных СМИ, что у некоторых не посвященных в практику граждан умышленно создается негативное отношение к военным",

– считает политолог Алексей Мартынов. По его мнению, эта идея дискредитации армии является компонентом информационной войны против России. Но структурные изменения, реорганизация и перевооружение, которые прошли в Российской Армии за последние годы, меняют отношение общества к армии, поднимая позитивный уровень.

Поэтому сегодня около половины родителей мальчиков-подростков считают срочную службу в армии "школой жизни", а среди тех, кто сам недавно отслужил, этого мнения придерживаются еще больше - 75% опрошенных. А старые страшилки про службу в армии, подпитываемые информационными спекуляциями на базе редких инцидентов, уже не имеют такого влияния на призывников и их родителей. Скорее, они видят в армии некий социальный лифт и возможность в дальнейшей жизни на вопрос, отдал ли ты долг Родине, с гордостью ответить "ДА!"