Крушение разведчика U-2 под Свердловском позволило Москве нанести удар по имиджу Запада

В ходе длительной холодной войны некоторые события тех лет обернулись публичным скандалом, который вошел в историю геополитического противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов. Так, одна из спецопераций американских спецслужб, направленная на фиксацию и получение информации о стратегических объектах СССР, стала настоящим провалом для Вашингтона.

1 мая 1960 года летчик Фрэнсис Пауэрс выполнял полет на территории Советского Союза на самолете-разведчике U-2. Пилот должен был сделать ряд снимков военных и промышленных объектов главного противника Соединенных Штатов. Операция была стандартной, однако американца настигла крупнейшая неудача.

Страна Советов традиционно праздновала День труда, однако советским ПРО было далеко не до торжества. Полет Пауэрса проходил на высоте в 24 километра – потолок советских В-750, призванных уничтожать воздушные цели, был ниже на 4 км. Однако во время пролета над одним из промышленных районов Свердловска Пауэрс снизился до 14 километров, после чего U-2 был сбит ракетами класса "земля-воздух" зенитно-ракетного комплекса С-75.

Паэурс смог спасти себе жизнь, успев вовремя катапультироваться. После удачного приземления с парашютом его радушно приняли у Свердловска, незамедлительно арестовав и отправив давать показания.

Скандал попытался замять президент США Дуайт Эйзенхауэр, настаивая, что русские сбили метеорологический самолет, во что никто не стал верить. Сам Пауэрс успел поделиться с советскими спецслужбами многими секретами.

Летчика приговорили к десяти годам тюремного заключения, устроив показательный публичный процесс. Однако спустя полтора года его обменяли на захваченного в Штатах разведчика СССР Рудольфа Абеля, отмечает дзен-канал "Русская семерка".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о прослушке подводных линий советского флота американскими субмаринами в годы холодной войны.