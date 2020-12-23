НАТО окружит Черноморский флот с помощью военных баз - Азаров

НАТО окружит Черноморский флот с помощью военных баз - Азаров
Николай Азаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Альянс намерен создать напряженную зону в регионе для дестабилизации РФ

Силы НАТО намерены построить на территории Украины военные базы для окружения Черноморского флота в Севастополе. Соответствующее заявление сделал бывший премьер Незалежной Николай Азаров.

По словам-экс главы правительства Украины, Киев уже заключил необходимое соглашение о строительстве военных объектов в четырех городах Незалежной. Так, Лондон договорился с украинской стороной о создании баз военно-морских сил для размещения военного контингента в Очакове, Бердянске, Николаеве и Мелитополе.

Азаров объяснил, что силы Запада начнут выполнять ряд боевых задач, включая блокирование перемещения российских ВМС в Черном море. Таким образом силы альянса намерены создать напряженную обстановку у Крыма, о чем бывший министр сообщил в своем телеграм-канале.

Сам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, подводя итоги проделанной работы внешнеполитического ведомства в 2020 году, что в "топ-7 успехов" вошло укрепление безопасности Незалежной после ее присоединения к членам "клуба шести ближайших партнеров альянса в мире" и усиление безопасности в Черном море. Также Киев добился поставок американского оружия – речь идет о переносных противотанковых ракетных комплексах "Джавелин" и патрульных катерах Mark VI. Такое заявление министр сделал на своей странице в "Фейсбук".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит усиление присутствия в Черном море.


Егор МАЛКОВ

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Азаров
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Гость
Блокировки ВМС РФ, война что ли? Ну п-да нато и бандерам заодно.
И кацапетовке тож .
Гость
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Что и требовалось доказать. Не зря Крым вернулся, в нём тоже собирались строить базы НАТО.
Гость
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Иноагентка
Полчища Турецких и Израильских ударных беспилотников будут нескончаемо ежечасно патрулировать вокруг оккупированного Крыма; армады Американских и Турецких беспилотных подводных ударных субмарин с полным самонаведением будут, затаившись курсировать вокруг оккупированного Крыма; глубоководные Турецкие крылатые торпедо-ракеты скрытно размещенные на дне Черного моря вокруг оккупированного Крыма, будут готовы по первому сигналу мгновенно атаковать весь российский военный черноморский флот и отправить его на дно вместе с проклятым ненавистным Крымским мостом.
ДУРА! ЧТО ВОЙНЫ ЗАХОТЕЛА! ПОДУМАЙ О СВОИХ ДЕТЯХ! НЕ ЗАБЫВАЙ РОССИЯ ЯДЕРНАЯ ДЕРЖАВА! ОТВЕТ БУДЕТ ОЧЕНЬ УЖАСНЫЙ и НЕ КАКАЯ АНГЛИЯ НЕ ПОМОЖЕТ! ДУМАЙ, ЧТО ПИШЕШЬ!
Иноагентка
Ответить
Полчища Турецких и Израильских ударных беспилотников будут нескончаемо ежечасно патрулировать вокруг оккупированного Крыма; армады Американских и Турецких беспилотных подводных ударных субмарин с полным самонаведением будут, затаившись курсировать вокруг оккупированного Крыма; глубоководные Турецкие крылатые торпедо-ракеты скрытно размещенные на дне Черного моря вокруг оккупированного Крыма, будут готовы по первому сигналу мгновенно атаковать весь российский военный черноморский флот и отправить его на дно вместе с проклятым ненавистным Крымским мостом.
Гость
Ответить
Блокировки ВМС РФ, война что ли? Ну п-да нато и бандерам заодно.
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