Альянс намерен создать напряженную зону в регионе для дестабилизации РФ

Силы НАТО намерены построить на территории Украины военные базы для окружения Черноморского флота в Севастополе. Соответствующее заявление сделал бывший премьер Незалежной Николай Азаров.

По словам-экс главы правительства Украины, Киев уже заключил необходимое соглашение о строительстве военных объектов в четырех городах Незалежной. Так, Лондон договорился с украинской стороной о создании баз военно-морских сил для размещения военного контингента в Очакове, Бердянске, Николаеве и Мелитополе.

Азаров объяснил, что силы Запада начнут выполнять ряд боевых задач, включая блокирование перемещения российских ВМС в Черном море. Таким образом силы альянса намерены создать напряженную обстановку у Крыма, о чем бывший министр сообщил в своем телеграм-канале.

Сам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, подводя итоги проделанной работы внешнеполитического ведомства в 2020 году, что в "топ-7 успехов" вошло укрепление безопасности Незалежной после ее присоединения к членам "клуба шести ближайших партнеров альянса в мире" и усиление безопасности в Черном море. Также Киев добился поставок американского оружия – речь идет о переносных противотанковых ракетных комплексах "Джавелин" и патрульных катерах Mark VI. Такое заявление министр сделал на своей странице в "Фейсбук".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит усиление присутствия в Черном море.



