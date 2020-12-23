Какую страну в НАТО боятся больше всего: тайну раскрыл немецкий генерал

Какую страну в НАТО боятся больше всего: тайну раскрыл немецкий генерал
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военный рассказал о главной угрозе для альянса

Крупнейшая модернизация российской армии и разработка новейших видов вооружения является для НАТО самой опасной угрозой. Такое заявление сделал генерал ФРГ, глава генштаба сухопутных войск Альянса в Европе Джаред Сембрицки.

По словам военнослужащего, "агрессия" российской стороны выражается в отношении к Украине и воссоединении Крыма с остальной частью России. По этой причине, заявил Сембрицки, нет никаких сомнений в том, насколько опасна РФ для всей европейской части.

Модернизация вооруженных сил в России, уверен военнослужащий, как раз демонстрирует стремление Москвы к мировому господству, путем наращивания мощи с помощью военной техники и создания новейшего вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.

Сембрицки также отметил, что ответными шагами Альянса стало размещение военного контингента на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. А сами европейские члены НАТО постоянно проводят учения, разрабатывая всевозможные варианты развития конфликта с Россией.

"Это действительно является сдерживающим фактором для российской стороны", – заявил генерал в интервью немецкой газете FAZ.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что альянс считает Россию прямой угрозой, и по этой причине стремится к максимальному наращиванию своего присутствия у российских рубежей.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Военные базы США есть почти ВО ВСЕХ странах мира.
США развязали более 300 военных конфликтов по всему миру только за последние 50 лет.
А "угроза идёт из России"??? :)))))))))))))))))))))))))
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