Проверку боеготовности Пентагон провел после совместного патрулирования авиации РФ и КНР

Боевая авиация Военно-воздушных сил США на военной базе Эилсон на Аляске провела так называемую слоновью прогулку на фоне того, как русские разминают свои мускулы в этом регионе. Флот из 30 истребителей и двух заправщиков выстроился на взлетно-посадочной полосе авиабазы, демонстрируя воздушную и военную мощь Америки. Об этом пишет британская Daily Mail.

Учения включают в себя процессию боевых самолетов, выруливающих в едином строю прямо перед взлетом с минимальным интервалом. По сути, это тренировка готовности того, насколько быстро истребители могут подняться в небо, говорится в статье.

Отмечается, что данная проверка произошло сразу после того, как во вторник, 22 декабря, российские и китайские бомбардировщики совершили совместное патрулирование западной части Тихого океана, продемонстрировав все более тесные военные связи между Москвой и Пекином.

В американских маневрах приняли участие 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II и 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, входящих в 354-й истребительный авиаполк. Их сопровождали два самолета-заправщика KC-135 Stratotankers.

Подобные демонстрации Пентагона становятся все более распространенными, поскольку ВВС США пытаются послать ясный сигнал другим государствам, в том числе России и Китаю, которые не боятся противодействовать американским операциям, следует из статьи. Автор материала описывает, как самолеты ВКС РФ пугают аляскинских рыбаков своим "жужжанием" у них над головами.

Сенатор Дэн Салливан сказал, что Арктика станет следующей ареной соревнования между великими военными державами, и Россия создала намного больше инфраструктуры на своей стороне в регионе.

"Без дальнейших инвестиций в наши полярные возможности влияние наших противников будет расти", – заявил Салливан в интервью AlaskaPublic.org.

Известно, что Минобороны РФ недавно разместили на своей базе в Анадыре на Чукотке, прямо напротив Аляски, истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31, сообщает Daily Mail.

Поскольку Арктика становится еще более важной из-за ее стратегического положения и близости США к России, вероятно, две эскадрильи, базирующиеся в Эйлсоне, будут играть более заметную роль в будущем, резюмирует британское издание.

Напомним, накануне два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ и четыре стратегических бомбардировщика "Хун-6К" ВВС Китая совершили патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Полет авиагруппы продолжался около 10 часов.

