Глупая ошибка: в США объяснили провал с гиперзвуковой ракетой

Испытания нового оружия отложили на неопределенное время

Испытания первой американской ракеты с концепцией гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (Hypersonic Air-Air Weapon Concept, HAWC) не состоялись. Запуск экспериментальной модели планировался на прошлой неделе, однако командование Военно-воздушных сил США так и не отчиталось о нем. Теперь из источников, знакомых с проектом, стало известно, что испытания отложены на неопределенное время.

Разработкой HAWC занимается Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA). Еще в сентябре 2020 г. там сообщали о двух готовых моделях, одну из которых планировали запустить в декабре.

По информации издания Air Force Magazine, пуск ракеты должен был состояться со стратегического бомбардировщика B-52. Площадка для испытаний была подготовлена, но в последний момент все отменили. В DARPA уверяют, что с конструкцией проблем нет, причина срыва испытаний в другом:

"Глупые ошибки",

– так определил проблему причастный к проекту источник. Он подчеркнул, что программа HAWC строго засекречена, но дал понять, что пока США хвалиться нечем.

"Уверяю вас, вы бы уже знали, если бы было что праздновать",

– цитирует издание представителя DARPA. Уточняется, что сбой произошел во время "тестов механики". Когда американские военные снова попробуют испытать гиперзвуковую ракету, не сообщается, но до конца 2020 г. этого точно не произойдет.

Ранее стало известно, что Пентагон активизировал разработку гиперзвукового оружия после успешных пусков российского "Циркона".