"Маршал Шапошников" выстрелил "Ураном" в Японском море

"Маршал Шапошников" выстрелил "Ураном" в Японском море
Фото: ru.wikipedia.org
Корабль проходит заключительный этап проверки после обновления

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" испытал новые артиллерийские системы в акватории Японского моря. Во время испытаний он также впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран". Видео опубликовало Министерство обороны.

По данным ведомства, "Маршал Шапошников" проходит заключительную часть заводских ходовых испытаний. Экипаж впервые провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого. Огонь по воздушным и морским мишеням вели из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, а также 30-мм шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Также было испытано и торпедное вооружение, сообщается на сайте Минобороны.

Кроме того, сегодня с борта фрегата впервые успешно запустили ракету комплекса "Уран", который корабль получил в ходе модернизации, пишет "Военное дело" со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

У "Маршала Шапошникова" появилось еще одно новшество: изменения коснулись машинного отделения и газотурбинных установок. Скоростные характеристики корабля вывели на полную мощность, и техника показала себя с лучшей стороны, рассказал ведущий специалист по ремонту и модернизации фрегата Сергей Мигачев телеканалу "Звезда".

После ремонта из большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников" переформатировался во фрегат. Ранее модернизацию судна уже высоко оценили в США.

Карина СИРАЗОВА

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