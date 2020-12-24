ВСУ неожиданно потеряли в Донбассе 93 танка

ВСУ неожиданно потеряли в Донбассе 93 танка
Фото: ru.wikipedia.org(CC BY 4.0)
Т-64 исчезли в подконтрольном Киеву районе

В Донбассе бесследно пропали без малого сто танков Вооруженных сил Украины. Потеряно и другое тяжелое вооружение. Об этом информировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

Проводя наблюдение и оценку обстановки в подконтрольном Киеву районе Донецкой области 21 декабря, сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не нашли 93 Т-64, при том что 28 находились в месте дислокации.

Также отсутствовали самоходные гаубицы. Не оказалось восьми 152-миллиметровых 2С3 "Акация" и шести 122-миллиметровых 2С1 "Гвоздика", сообщается в отчете. 

Исчезновение тяжелой военной техники ВСУ в таком количестве может указывать на то, что Украина готовится к масштабным боевым действиям в Донбассе. Складывается довольно неустойчивая ситуация – на грани войны, передает "Военное дело" мнение наблюдателей.  

Обстановку в Донбассе можно урегулировать не применяя насилия и боевых действий, заявил ранее журналистам и сотрудникам ОБСЕ вице-премьер Незалежной замглавы делегации этой страны в контактной группе Алексей Резников. В Киеве готовы к разным вариантам диалога с представителями ДНР и ЛНР, добавил он.

По словам чиновника, из-за вооруженного конфликта в Донбассе казна Украины потеряла около $100 миллиардов. При этом он надеется привлечь иностранные инвестиции на восстановление региона.

Полина ДОРОЖКИНА

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