Военные учения альянса проходили недалеко от границ нашей страны

У российских границ увеличивается число провокаций со стороны НАТО, которые имеют явно антироссийскую направленность. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Более того, в ходе брифинга было отмечено, что в учения вовлекается все больше стран, которые не являются членами альянса. Отдельного внимания, по мнению Герасимова, заслуживает заметный рост военных бюджетов стран НАТО, передает РИА "Новости".

Вследствие этого повышается и военный потенциал стран-участниц НАТО, в том числе и в области ПРО.

"[Это] оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений",

– добавил генерал, отметив, что все большую важность приобретают неядерные средства поражения, которые могут позволить членам альянса решать те задачи, которые ранее могли быть исполнены лишь с применением ядерного оружия.

Более того, особую обеспокоенность вызвала активность кораблей НАТО, которые стали в несколько раз чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Также возросло число полетов стратегической авиации США.

Ранее немецкий генерал объяснил, какую страну в НАТО боятся больше всего;