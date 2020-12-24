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У российских границ увеличивается число провокаций со стороны НАТО, которые имеют явно антироссийскую направленность. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Более того, в ходе брифинга было отмечено, что в учения вовлекается все больше стран, которые не являются членами альянса. Отдельного внимания, по мнению Герасимова, заслуживает заметный рост военных бюджетов стран НАТО, передает РИА "Новости".
Вследствие этого повышается и военный потенциал стран-участниц НАТО, в том числе и в области ПРО.
"[Это] оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений",
– добавил генерал, отметив, что все большую важность приобретают неядерные средства поражения, которые могут позволить членам альянса решать те задачи, которые ранее могли быть исполнены лишь с применением ядерного оружия.
Более того, особую обеспокоенность вызвала активность кораблей НАТО, которые стали в несколько раз чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Также возросло число полетов стратегической авиации США.
Ранее немецкий генерал объяснил, какую страну в НАТО боятся больше всего;
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