На Западе объяснили смысл слов Шойгу о Су-57

На Западе объяснили смысл слов Шойгу о Су-57
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва делает ставку на новый истребитель пятого поколения

Планы Минобороны России на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вызвали интерес со стороны экспертов в Соединенных Штатах. Так, издание Military Watch решило проанализировать недавнее заявление главы российского военного ведомства Сергея Шойгу о перспективах самолета.

В декабре министр выступил на заседании коллегии Минобороны, заявив, что в 2024 году ВКС получат в распоряжение 22 истребителя Су-57. А еще через четыре года количество единиц будет увеличено до 76, о чем писала "Российская газета".

Обозреватель напомнил, что серийное производство модели началось в прошлом году. При этом российский ВПК продолжает производить Су-34, Су-35, МиГ-35 и МиГ-29М. Исходя из этого, считают эксперты, новый истребитель не станет флагманом российского производства в ближайшие годы.

Однако, отмечает Military Watch, после наступления 2027 года РФ нарастит производство Су-57, при этом заказы на остальные самолеты упадут.

В настоящее время производство Су-57 в российском ВПК составляет практически четверть (23%) от всей военно-авиационной отрасли. Учитывая то, что через два года российские специалисты модернизируют судно новым двигателем "Изделие 30", спрос на самолет подскочит, и его доля в оборонном производстве РФ вырастет.

По информации издания, на сегодняшний день для испытательных полетов Су-57 используются новейшие технологии шестого поколения, включая искусственный интеллект и лазер, который "ослепляет" сенсор и электронику противника в воздухе.

Ранее Military Watch заявило о наличии огромного экспортного потенциала у Су-57. 

Егор МАЛКОВ

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