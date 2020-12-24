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Планы Минобороны России на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вызвали интерес со стороны экспертов в Соединенных Штатах. Так, издание Military Watch решило проанализировать недавнее заявление главы российского военного ведомства Сергея Шойгу о перспективах самолета.
В декабре министр выступил на заседании коллегии Минобороны, заявив, что в 2024 году ВКС получат в распоряжение 22 истребителя Су-57. А еще через четыре года количество единиц будет увеличено до 76, о чем писала "Российская газета".
Обозреватель напомнил, что серийное производство модели началось в прошлом году. При этом российский ВПК продолжает производить Су-34, Су-35, МиГ-35 и МиГ-29М. Исходя из этого, считают эксперты, новый истребитель не станет флагманом российского производства в ближайшие годы.
Однако, отмечает Military Watch, после наступления 2027 года РФ нарастит производство Су-57, при этом заказы на остальные самолеты упадут.
В настоящее время производство Су-57 в российском ВПК составляет практически четверть (23%) от всей военно-авиационной отрасли. Учитывая то, что через два года российские специалисты модернизируют судно новым двигателем "Изделие 30", спрос на самолет подскочит, и его доля в оборонном производстве РФ вырастет.
По информации издания, на сегодняшний день для испытательных полетов Су-57 используются новейшие технологии шестого поколения, включая искусственный интеллект и лазер, который "ослепляет" сенсор и электронику противника в воздухе.
Ранее Military Watch заявило о наличии огромного экспортного потенциала у Су-57.
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