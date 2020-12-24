Боевой флот Ее Величества не пройдет в акваторию Азовского моря

Великобритания не станет строить полноценную военно-морскую базу на территории Украины, поскольку это опасно для самого Лондона. К такому выводу пришел военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, объявленные осенью планы киевского режима по строительству на юге Незалежной баз для ВМФ Соединенного Королевства звучат "слишком громко".

"В Великобритании издревле очень умные моряки, и они прекрасно понимают, что строить военную базу в Азовском море, средняя глубина которого 8,5-10 метров, где серьезный военный корабль будет ползать брюхом, это не серьезно", – цитирует РИА ФАН полковника в отставке.

Он предположил, что британцы могут построить на азовском берегу пару причалов для патрульных катеров, чему в Киеве зааплодируют, т.к. подобные "пакости будут раздражать Россию".

То же касается и территории Украины в Черном море. Там любой военный объект станет легкой мишенью для поражения, отметил эксперт. Он напомнил, что в данном регионе свою активность проявляют американцы, которые строят пункт оперативного управления в Очакове под Одессой. Они тоже обещают соорудить два военно-морских объекта, но далеко не базы.

По утверждению специалиста, даже ребенок сможет поразить натовские цели в Черном и Азовском морях. Ничего, кроме политической символики, эти американские и британские объекты не несут.

"Все разговоры о строительстве баз – это продолжение лютой ненависти нынешних украинский властей к Москве", – констатировал Баранец.

Напомним, в октябре постмайданные вожди активно стали говорить о планах отдать украинские территории под создание неких военных объектов НАТО. Где именно киевский режим собрался возводить базы, конкретно не уточнялось, однако эксперты полагают, что речь, скорее всего, идет о портах в Мариуполе и Бердянске.

