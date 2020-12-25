"Настоящий убийца": как СССР создал смертоносную субмарину с помощью Японии

"Настоящий убийца": как СССР создал смертоносную субмарину с помощью Японии
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Советские инженеры смогли лишить США стратегического преимущества

Атомная подводная лодка "Акула" остается одной из основных ударных сил российского флота на протяжении 30 лет. Грозное оружие стало ответом на американские разработки в создании скрытных субмарин в годы холодной войны, отмечает обозреватель The National Interest.

В конце 1970-х годов советские ВМС решили, что состоящие на вооружении субмарины отстают от своих американских конкурентов в малозаметности. Руководство решило улучшить характеристики в новом проекте 971 "Акула", запуск которого состоялся в 1983 году, ставшей "настоящей убийцей". 

Водоизмещение огромной подлодки составило примерно 13 тыс. тонн. Двигательную установку решили изолировать с помощью шумопоглощающего материала, а закупленные у Японии высококлассные фрезерные станки позволили создать новые гребные винты, перепрыгнувшие по своим характеристикам предшественников. В итоге советским инженерам удалось добиться довольно впечатляющего снижения шума – "Акулы" вышли на уровень скрытности с субмаринами класса "Лос-Анджелес", лишив таким образом Штаты неоспоримого преимущества.

За время длительной эксплуатации "Акула" претерпела четыре модернизации. Как отмечает National Interest, всю линию заменят на "Ясень-М", на которые после модернизации установили ядерные энергетические установки.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВМС России получат в эксплуатацию две новых субмарины "Борей-А" в 2021 году.

Егор МАЛКОВ

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Ляля
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Гость
"сплош" "лиш". Ты мягкий знак по праздникам ставишь, грамотей ?
Да они там все нерусские, правил русского языка не знают и писать по русскому не умеют.
Гость
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Гость
Как же больно за великий и могучий русский язык ,а ошибки сегодня сплош и рядом на всех сайтах ,журналист или автор заметки должны на несколько раз проверить текст и лиш потом его выпустить .
"сплош" "лиш". Ты мягкий знак по праздникам ставишь, грамотей ?
Гость
Ответить
Как же больно за великий и могучий русский язык ,а ошибки сегодня сплош и рядом на всех сайтах ,журналист или автор заметки должны на несколько раз проверить текст и лиш потом его выпустить .
Гость
Ответить
Егор МАЛКОВ, учи русский язык - пригодится. Написать вЕнты - признак дебила и дегенерата!
Гость
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Картинку надо-бы конечно заменить на более адекватную
Критик
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Гость
Перепутать Огайо и Лос-Анжелес.... Заменить Акулы на Ясень.... (стратегов на многоцелевые)... автор, учи матчасть.
Не стоит путать 971 проект со стратегами 941 проекта... Тогда и Огайо не понадобится.
Учите Матчасть.
Гость
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Перепутать Огайо и Лос-Анжелес.... Заменить Акулы на Ясень.... (стратегов на многоцелевые)... автор, учи матчасть.
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