Советские инженеры смогли лишить США стратегического преимущества

Атомная подводная лодка "Акула" остается одной из основных ударных сил российского флота на протяжении 30 лет. Грозное оружие стало ответом на американские разработки в создании скрытных субмарин в годы холодной войны, отмечает обозреватель The National Interest.

В конце 1970-х годов советские ВМС решили, что состоящие на вооружении субмарины отстают от своих американских конкурентов в малозаметности. Руководство решило улучшить характеристики в новом проекте 971 "Акула", запуск которого состоялся в 1983 году, ставшей "настоящей убийцей".

Водоизмещение огромной подлодки составило примерно 13 тыс. тонн. Двигательную установку решили изолировать с помощью шумопоглощающего материала, а закупленные у Японии высококлассные фрезерные станки позволили создать новые гребные винты, перепрыгнувшие по своим характеристикам предшественников. В итоге советским инженерам удалось добиться довольно впечатляющего снижения шума – "Акулы" вышли на уровень скрытности с субмаринами класса "Лос-Анджелес", лишив таким образом Штаты неоспоримого преимущества.

За время длительной эксплуатации "Акула" претерпела четыре модернизации. Как отмечает National Interest, всю линию заменят на "Ясень-М", на которые после модернизации установили ядерные энергетические установки.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВМС России получат в эксплуатацию две новых субмарины "Борей-А" в 2021 году.