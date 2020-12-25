Первый Су-57 поступил на вооружение российской авиации

Первый Су-57 поступил на вооружение российской авиации
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Парк российской военной авиации пополнился долгожданной моделью пятого поколения

Российские воздушно-космические силы получили на вооружение новейший многофункциональный истребитель Су-57. Об этом стало известно сегодня, 25 декабря.

Согласно приведенным данным, авиационный парк российских ВКС пополнил первый серийный Су-57, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Не так давно министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на заседании военной коллегии, рассказав о сроках поставок истребителей. По словам главы ведомства, уже в 2024 году ВКС смогут получить свыше двадцати моделей Су-57 на досрочной основе, а также 70 единиц военной авиационной техники, включая самолеты остальных моделей и вертолеты. А в 2028 году на вооружении российской авиации будут состоять более 70 единиц Су-57 серийного производства.

Испытания Су-57 проводились в летном центре имени Чкалова в Ахтубинске при участии Героя России, пилота Радика Бариева, который отметил, что специалисты делают все возможное для полноценного раскрытия потенциала истребителя.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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игорь
ненужные траты в никуда
как армия защитила СССР
а как армия защитила Российскую империю от большевиков - от самих себя?
Закатала фашистов?
игорь
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ненужные траты в никуда
как армия защитила СССР
а как армия защитила Российскую империю от большевиков - от самих себя?
Гость
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в год по самолету и к 2030-<цензура> наберется десяток , в ответ на сотен пять F-35 у одних только амеров...
Гость
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Приятная новость , но если честно - результат слабый.
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