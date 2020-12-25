Российский Cу-30 дал жесткий ответ на провокацию японского патруля - СМИ

Российский Cу-30 дал жесткий ответ на провокацию японского патруля - СМИ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Пекине фиксируют напряженную ситуацию на восточных рубежах РФ, как и на западных

Истребитель Су-30 ВКС России дал жесткий ответ на провокацию ВВС Японии в воздушном пространстве над Охотским морем. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что в последнее время Токио активно сотрудничает с Вашингтоном в оборонной сфере. Так, правительство Страны восходящего солнца не жалеет денег на закупку у США вооружения. Кроме того, американцы и японцы совершают совместные полеты вдоль российских границ. РФ вынуждена жестко реагировать на подобную активность вблизи своей территории. Издание обратило внимание на недавний случай с ВВС Японии.

На днях над акваторией Охотского моря был зафиксирован полет японского патрульного самолета P-3C Orion, на перехват которого отправился российский истребитель Су-30. Наша "сушка" быстро достигла борт-камикадзе, вынудив его сменить курс. Иных попыток приблизиться к границе РФ замечено не было.

"Россия в этом инциденте подтвердила свою репутацию боевой нации. Военные РФ оперативно направили свой Су-30 на перехват японского самолета, который был вынужден отступить", – цитирует китайское издание "ПолитРоссия".

Москва послала Токио четкий сигнал о возможных последствиях, если подобные провокации произойдут в будущем. Судя по данному инциденту, ситуация на восточных рубежах РФ становится такой же напряженной, как и на западных, отмечает Sohu. Дело в том, что за день до случая с P-3C Orion в том же районе совершил пролет стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer, прикрываясь японскими самолетами.

Инцидент, о котором написали китайцы, произошел 22 декабря. А в этот же день бомбардировщики ВВС КНР и ВКС РФ совершили совместное 10-часовое патрулирование западной части Тихого океана. Это вызвало нервную реакцию в Японии и в США. В результате Пентагон устроил показательные воздушные выступления, изобразив на авиабазе Эилсон на Аляске так называемую слоновью прогулку. Американцы подняли в небо сразу 30 истребителей и два заправщика, демонстрируя этим воздушную и военную мощь Штатов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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А вот если бы подождали, пока пересечёт границу, да и сбили, как в своё время "Боинг", то лет на пять вперёд никто там бы и не летал больше.
Гость
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молойци росияни японцев американцев турок жидов нужно <цензура> так чтоб опомница немогли хохлов тоже предателей амриканских хусосов
Гость
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Больше не беспокоить
Русский японец
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Чушь. Провокации были всегда. Пилот японского (или какого-то ещё) самолёта «отступит», как и положено, перед территорией другой страны. В данном случае, России.

Да, конечно, не будь у России, чем защищаться, пилот полетел бы и дальше, уже в глубь российской земли. Но.., отступил он явно просто перед границей. Это ж война!!!
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