Су-57 засветился во время транзитной посадки - видео

Су-57 засветился во время транзитной посадки - видео
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Самолет приземлился на аэродроме Новосибирской области

Новейший многофункциональный самолет Су-57, недавно поступивший на вооружение российских ВКС, попал на видео. Как отмечает источник, ролик сделан еще 25 декабря, после выполнения пилотом транзитной посадки с завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре, к непосредственному месту службы.

Посадка была совершена в аэропорту Толмачево Новосибирской области. Соответствующая видеозапись размещена в "ЮТуб".

По информации РИА Новости, первый серийный Су-57 проведет несколько испытательных полетов в ГЛИЦ в Ахтубинске перед поступлением в строевую часть. Само подписание акта приема-передачи состоялось неделями ранее.

Испытательный центр в Ахтубинске располагается на территории ЮВО, однако само учреждение не входит в подведомственность Южного военного округа, отмечает источник.

О том, что первый Су-57 серийного производства поступил на вооружение ВКС России, стало известно днем ранее. Информацию о сроках поставок истребителей пятого поколения в распоряжение военной авиации ранее приводил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее в Сети распространили видео с дополненной реальностью сборки Су-57.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
А все-таки красивая птичка получилась!
Гость
Ответить
почему то не покидает чувство, что техника ненадежная.
Гость
Ответить
Ну всё, свершилось, один аэроплан почти долетел до места службы, амеры в ужасе от мощи российской авиации.
Гость
Ответить
Что за спортсмены собрались вокруг самолета???
1
новости партнеров
По теме

Пашинян согласился уйти с должности премьера

Политик оставит свой пост в том случае, если этого хочет народ

Лукашенко обвинил Украину в пособничестве террористам

Экстремисты готовили подрывы по всей Республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей