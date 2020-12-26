Самолет приземлился на аэродроме Новосибирской области

Новейший многофункциональный самолет Су-57, недавно поступивший на вооружение российских ВКС, попал на видео. Как отмечает источник, ролик сделан еще 25 декабря, после выполнения пилотом транзитной посадки с завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре, к непосредственному месту службы.

Посадка была совершена в аэропорту Толмачево Новосибирской области. Соответствующая видеозапись размещена в "ЮТуб".

По информации РИА Новости, первый серийный Су-57 проведет несколько испытательных полетов в ГЛИЦ в Ахтубинске перед поступлением в строевую часть. Само подписание акта приема-передачи состоялось неделями ранее.

Испытательный центр в Ахтубинске располагается на территории ЮВО, однако само учреждение не входит в подведомственность Южного военного округа, отмечает источник.

О том, что первый Су-57 серийного производства поступил на вооружение ВКС России, стало известно днем ранее. Информацию о сроках поставок истребителей пятого поколения в распоряжение военной авиации ранее приводил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее в Сети распространили видео с дополненной реальностью сборки Су-57.



