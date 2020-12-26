Новейшая американская гаубица не смогла сразу нейтрализовать музейный экспонат

Американская армия провела военные испытания новейшей гаубицы ХМ1299, оценивая ее огневую мощь на полигоне, расположенном в штате Аризона. Соответствующий ролик успел распостраниться в Сети.

На проведенные испытания обратили внимание пользователи Интернета. По информации издания DVIDS, Штаты продемонстрировали надежность и эффективность артиллерийских снарядов, используемых для поражения вражеских объектов на больших расстояниях. А руководитель проекта по системам боевых припасов Энтони Гоббс заявил, что американская армия достигла превосходства в артиллерийском вооружении.

С такой формулировкой согласились не все. Так, один из пользователей "Ютуба" заявил в описании к ролику, что гаубица поразила советский зенитно-ракетный комплекс "Куб" лишь с третьего раза: отклонение первого снаряда от цели составило 200 метров, второй не смог поразить объект из-за неполадок с оборудованием. И лишь третий 155– M982A1 Excalibur смог поразить советский ЗРК.

Согласно приведенным данным, мишень расположили на 70-километровом расстоянии от самоходки.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде американские ВВС провели военные учения с условным противником, применяющим военную технику. Летчики отражали атаку советских танков Т-72.