Позор Пентагона: армия США с третьей попытки поразила советский "Куб"

Позор Пентагона: армия США с третьей попытки поразила советский "Куб"
Pvt. Vincent Levelev/www.globallookpress.com
Новейшая американская гаубица не смогла сразу нейтрализовать музейный экспонат

Американская армия провела военные испытания новейшей гаубицы ХМ1299, оценивая ее огневую мощь на полигоне, расположенном в штате Аризона. Соответствующий ролик успел распостраниться в Сети.

На проведенные испытания обратили внимание пользователи Интернета. По информации издания DVIDS, Штаты продемонстрировали надежность и эффективность артиллерийских снарядов, используемых для поражения вражеских объектов на больших расстояниях. А руководитель проекта по системам боевых припасов Энтони Гоббс заявил, что американская армия достигла превосходства в артиллерийском вооружении.

С такой формулировкой согласились не все. Так, один из пользователей "Ютуба" заявил в описании к ролику, что гаубица поразила советский зенитно-ракетный комплекс "Куб" лишь  с третьего раза: отклонение первого снаряда от цели составило 200 метров, второй не смог поразить объект из-за неполадок с оборудованием. И лишь третий 155– M982A1 Excalibur смог поразить советский ЗРК.

Согласно приведенным данным, мишень расположили на 70-километровом расстоянии от самоходки.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде американские ВВС провели военные учения с условным противником, применяющим военную технику. Летчики отражали атаку советских танков Т-72.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
А зачем ёрничать то? Амеры молодцы, они тренируются и на нашей технике оттачивают уменя, убивать нас! И не скрывают этого! А мы им продаём титан, для их ракет, ракетные двиатели для вывода их военных спутников которые будут нацеливать эти снаряды и бомбы на нас. Причем делается с благгословения Путина! Вот это действительно пррикольно до слёз! А вы сами то что? Строем маршируете и всё??? Я что то не слыхал чтобы советы на полионах расстреливали абрамсы в качестве мишеней или отрабатывали уничтожение Железного купола или системы Патриот или учились отражать атаку Апачей.
Я тоже никогда не видел, чтобы наши ракеты прямо в мишень попадали.
Гость
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А зачем ёрничать то? Амеры молодцы, они тренируются и на нашей технике оттачивают уменя, убивать нас! И не скрывают этого! А мы им продаём титан, для их ракет, ракетные двиатели для вывода их военных спутников которые будут нацеливать эти снаряды и бомбы на нас. Причем делается с благгословения Путина! Вот это действительно пррикольно до слёз! А вы сами то что? Строем маршируете и всё??? Я что то не слыхал чтобы советы на полионах расстреливали абрамсы в качестве мишеней или отрабатывали уничтожение Железного купола или системы Патриот или учились отражать атаку Апачей.
Гость
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ну да, если верить автору статьи, целковитость амеров не столь высока.
с другой стороны, лучше не жалеть снарядов, чем людей. ихние бабы новых не нарожают...
Гость
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Гость
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте - ссылка выше - Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
ч
Я думал, что мошенники перевелись, а они стараются отработать 30 сребников.
Гость
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Гость
Один из пользователей "Ютуба" заявил в описании к ролику, что гаубица поразила советский зенитно-ракетный комплекс "Куб" лишь с третьего раза. А я заявляю авторитетно, что попадания вообще не было. Это голливуд. Они там все что угодно снять могут. Якобы у них ракеты назад прилетают и на хвост садятся. Ничего подобного, они в космос еще не летали. И вообще их на свете нету. Нам в школе все врали. Земля плоская, и нет никакой америки.
На видео чётко видно попадание с первого раза, и "куб" превратился в плоскость.
Гость
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А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте - ссылка выше - Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
ч
Гость
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И это в мирное время, а не в условиях боя. Пиндос лжив, пиндос ленив, пиндос токсичен, негигиеничен и вообще неприличен. Гнать пиндоса отовсюду грязной метлой.
Гость
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Один из пользователей "Ютуба" заявил в описании к ролику, что гаубица поразила советский зенитно-ракетный комплекс "Куб" лишь с третьего раза. А я заявляю авторитетно, что попадания вообще не было. Это голливуд. Они там все что угодно снять могут. Якобы у них ракеты назад прилетают и на хвост садятся. Ничего подобного, они в космос еще не летали. И вообще их на свете нету. Нам в школе все врали. Земля плоская, и нет никакой америки.
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